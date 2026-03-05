Alsumaria Tv
العمليات المشتركة تكشف تفاصيل ما جرى في "صحراء النجف"

أمن

2026-03-05 | 13:36
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
العمليات المشتركة تكشف تفاصيل ما جرى في &quot;صحراء النجف&quot;
2,820 شوهد

كشف نائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول الركن قيس المحمداوي، الخميس، تفاصيل ما جرى في "صحراء النجف"، مؤكداً عدم السماح بتواجد أية قوة تضر بالعراق ومصلحته وأمنه.

وقال المحمداوي في تصريح نقله التلفزيون الرسمي، "وردتنا اتصالات حول وجود أشخاص أو حركة في صحراء النجف الأشرف بحدود كربلاء المقدسة، وتم إعداد قوة من 3 أفواج من قيادة عمليات كربلاء المقدسة لتحري الموضوع".
 
وأضاف "القوة تعرضت لإطلاق نار كثيف من الجو وأدى الحادث إلى استشهاد مقاتل وجرح اثنين، وفجر اليوم تم تعزيز القوة بفوجين من مكافحة الإرهاب بتفتيش المنطقة وتحرت المكان ولم تجد شيئاً"، موضحا "لا يوجد أي اتفاق أو موافقة على أن تتواجد قوة في هذا المكان ويبدو أنه كانت هناك قوة معينة".
 
ولفت نائب قائد العمليات المشتركة الى أن "قرار السلم والحرب بيد الدولة والقيادات الأمنية مؤتمنة على الشعب وقدراته واقتصاده"، مضيفا "لن نسمح بتواجد أية قوة تضر بالعراق ومصلحته وأمنه".
 
وأشار "اصدرنا أمراً بتواجد القوات الأمنية في عموم المناطق ومن بينها الصحراوية مع تكثيف الدوريات"، معتبرا أن "الحشد الشعبي جزء من منظومة أمنية تأتمر بأمر القائد العام القوات المسلحة".
 
وأردف أنه "يبدو أن هناك قوة كانت تسند قوة أخرى تحاول الاستطلاع أو نصب أجهزة"، مشددا بالقول "لن نسمح بأية قوة على الأرض لا تخدم مصلحة العراق وتعبث بأمنه".
 
وتابع "العمل الذي حصل غادر وجبان وجاء عن قوة حضرت دون تنسيق أو موافقة"، مشيرا الى "تقديم مذكرة احتجاج للتحالف الدولي مع طلب توضيح".
 
وكان مصدر امني في كربلاء أفاد، اليوم الخميس، أن الصحراء الواقعة بين محافظتي الأنبار والنجف خالية من أي قوات أجنبية، بعد أنباء عن وجود انزال في الصحراء.
أحدث الحلقات
من الأخير في رمضان
Play
من الأخير في رمضان
العراق يلمّ أطراف ثوبه هرباً من نار الحـ رب - من الأخير في رمضان - حلقة ١٣ | رمضان 2026
17:00 | 2026-03-05
Play
العراق يلمّ أطراف ثوبه هرباً من نار الحـ رب - من الأخير في رمضان - حلقة ١٣ | رمضان 2026
17:00 | 2026-03-05
رمضان والناس
Play
رمضان والناس
ساحة الميدان - رمضان والناس - الحلقة ١٣ | رمضان 2026
17:00 | 2026-03-05
Play
ساحة الميدان - رمضان والناس - الحلقة ١٣ | رمضان 2026
17:00 | 2026-03-05
ليلة رمضانية
Play
ليلة رمضانية
الإعلامية شيماء قاسم - ليلة رمضانية - الحلقة ١٥ | رمضان 2026
15:30 | 2026-03-05
Play
الإعلامية شيماء قاسم - ليلة رمضانية - الحلقة ١٥ | رمضان 2026
15:30 | 2026-03-05
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٧ الى ١٣ آذار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-03-05
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٧ الى ١٣ آذار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-03-05
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٥ آذار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-03-05
Play
نشرة ٥ آذار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-03-05
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 05-03-2026 | 2026
12:30 | 2026-03-05
Play
العراق في دقيقة 05-03-2026 | 2026
12:30 | 2026-03-05
سوشيل رمضان
Play
سوشيل رمضان
بطل الديلفري.. منقذ اللحظات الأخيرة - سوشيل رمضان 2026 - حلقة ١٦ | رمضان 2026
10:00 | 2026-03-05
Play
بطل الديلفري.. منقذ اللحظات الأخيرة - سوشيل رمضان 2026 - حلقة ١٦ | رمضان 2026
10:00 | 2026-03-05
حديث رمضان
Play
حديث رمضان
ضعف التربية الرقمية - حديث رمضان - حلقة ١٦ | رمضان 2026
09:00 | 2026-03-05
Play
ضعف التربية الرقمية - حديث رمضان - حلقة ١٦ | رمضان 2026
09:00 | 2026-03-05
اوگف داگلك
Play
اوگف داگلك
اسمها داكه بصدري، بس ما اكدر اخسر كرامتي - اوگف داگلك - حلقة ١٤ | رمضان 2026
15:30 | 2026-03-04
Play
اسمها داكه بصدري، بس ما اكدر اخسر كرامتي - اوگف داگلك - حلقة ١٤ | رمضان 2026
15:30 | 2026-03-04
تاخذ لو تنطي؟
Play
تاخذ لو تنطي؟
أحاديث بلا فلاتر ويا أهلنا - تاخذ لو تنطي - الحلقة ١٣ | رمضان 2026
12:00 | 2026-03-04
Play
أحاديث بلا فلاتر ويا أهلنا - تاخذ لو تنطي - الحلقة ١٣ | رمضان 2026
12:00 | 2026-03-04
سقوط بقايا صاروخ غربي بغداد
17:07 | 2026-03-05
واشنطن تنفي سقوط طائرة أمريكية في البصرة
16:40 | 2026-03-05
بغداد.. إحباط استهداف قاعدة فكتوريا بطائرة مسيرة
16:27 | 2026-03-05
الحرس الثوري الإيراني يعلن قصف قلب تل أبيب
16:23 | 2026-03-05
إسقاط مسيرة كانت تنوي استهداف موقع بين كركوك والسليمانية
16:00 | 2026-03-05
في البصرة.. إسقاط طائرة مسيرة تحمل متفجرات
12:13 | 2026-03-05

