العمليات المشتركة تكشف تفاصيل ما جرى في "صحراء النجف"

كشف نائب الفريق أول الركن ، الخميس، تفاصيل ما جرى في " النجف"، مؤكداً عدم السماح بتواجد أية قوة تضر بالعراق ومصلحته وأمنه.

وقال المحمداوي في تصريح نقله التلفزيون الرسمي، "وردتنا اتصالات حول وجود أشخاص أو حركة في الأشرف بحدود ، وتم إعداد قوة من 3 أفواج من لتحري الموضوع".

وأضاف "القوة تعرضت لإطلاق نار كثيف من الجو وأدى الحادث إلى استشهاد مقاتل وجرح اثنين، وفجر اليوم تم تعزيز القوة بفوجين من مكافحة الإرهاب بتفتيش المنطقة وتحرت المكان ولم تجد شيئاً"، موضحا "لا يوجد أي اتفاق أو موافقة على أن تتواجد قوة في هذا المكان ويبدو أنه كانت هناك قوة معينة".

ولفت نائب الى أن "قرار السلم والحرب بيد الدولة والقيادات الأمنية مؤتمنة على الشعب وقدراته واقتصاده"، مضيفا "لن نسمح بتواجد أية قوة تضر بالعراق ومصلحته وأمنه".

وأشار "اصدرنا أمراً بتواجد القوات الأمنية في عموم المناطق ومن بينها الصحراوية مع تكثيف الدوريات"، معتبرا أن " جزء من منظومة أمنية تأتمر بأمر القائد العام القوات المسلحة".

وأردف أنه "يبدو أن هناك قوة كانت تسند قوة أخرى تحاول الاستطلاع أو نصب أجهزة"، مشددا بالقول "لن نسمح بأية قوة على الأرض لا تخدم مصلحة وتعبث بأمنه".

وتابع "العمل الذي حصل غادر وجبان وجاء عن قوة حضرت دون تنسيق أو موافقة"، مشيرا الى "تقديم مذكرة احتجاج للتحالف الدولي مع طلب توضيح".

وكان مصدر امني في كربلاء أفاد، اليوم الخميس، أن الواقعة بين محافظتي والنجف خالية من أي قوات أجنبية، بعد أنباء عن وجود انزال في الصحراء.