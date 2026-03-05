إسقاط مسيرة كانت تنوي استهداف موقع بين كركوك والسليمانية

أعلنت خلية ، عن إسقاط مسيرة كانت تنوي استهداف موقع بين محافظتي والسليمانية.

وقال رئيس الخلية الفريق في بيان، "في تمام الساعة 2210 من مساء هذا اليوم، تمكنت قواتنا الأمنية البطلة من إسقاط طائرة مسيرة (درون) كانت تنوي استهداف إحدى المنشآت الحيوية بين محافظتي والسليمانية".

وأضاف "تم إسقاط الطائرة ومعالجتها من قبل المفارز المختصة دون وقوع خسائر تذكر".