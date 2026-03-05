الحرس الثوري الإيراني يعلن قصف قلب تل أبيب

أعلن الإيراني، عن قصف قلب تل أبيب بصواريخ.

وقال الإيراني، "إطلاق الموجة 20 لعمليات الوعد 4 بهجمات مركبة من صواريخ ومسيرات"، موضحا "استخدام صواريخ شكن على أهداف في قلب تل أبيب".

وكان التلفزيون الإيراني أعلن، الخميس، عن بدء موجة جديدة من الصواريخ نحو الأراضي المحتلة، فيما اشارت الجبهة الداخلية الإسرائيلية الى "رصد إطلاق صواريخ من نحو وسط والسهل الساحلي الجنوبي".