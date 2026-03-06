مركز خاتم الأنبياء: نفذنا هجمات بطائرات مسيرة على الامريكيين في اربيل

وقال ذو الفقاري: "في الأيام المقبلة، ستشتد وتيرة الهجمات الإيرانية على مواقع الأعداء وتتسع".وأضاف: "استهدفت والبحرية للجيش، بإطلاق طائرات مسيرة انتحارية نحو الأراضي المحتلة، قاعدة رامات ديفيد الجوية وموقع ميرون الراداري في الأراضي المحتلة".وأشار إلى أنه تم استهداف موقع تواجد الأمريكيين في مخيم العديرة بالكويت بهجمات بطائرات مسيرة هجومية تابعة للقوات البحرية للجيش.وتابع المتحدث باسم مركز خاتم المركزي: "نفذت للجيش هجوما بطائرات مسيرة على مقر الأمريكيين في بالعراق".وبدأت وإسرائيل يوم السبت الماضي بقصف أهداف في ، ما أسفر عن أضرار وسقوط ضحايا مدنيين. وبدورها تشن إيران ضربات انتقامية على ، وتستهدف مواقع عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.