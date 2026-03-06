الصفحة الرئيسية
مركز خاتم الأنبياء: نفذنا هجمات بطائرات مسيرة على الامريكيين في اربيل
أمن
2026-03-06 | 01:24
أمن
2026-03-06 | 01:24
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
233 شوهد
السومرية
نيوز- دولي
اعلن المتحدث باسم مركز خاتم
الأنبياء
المركزي الإيراني العقيد إبراهيم ذو الفقاري، اليوم الجمعة، أن الهجمات الإيرانية ستتوسع وتشتد في الأيام المقبلة.
وقال ذو الفقاري: "في الأيام المقبلة، ستشتد وتيرة الهجمات الإيرانية على مواقع الأعداء وتتسع".
وأضاف: "استهدفت
القوات الجوية
والبحرية للجيش، بإطلاق طائرات مسيرة انتحارية نحو الأراضي المحتلة، قاعدة رامات ديفيد الجوية وموقع ميرون الراداري في الأراضي المحتلة".
وأشار إلى أنه تم استهداف موقع تواجد الأمريكيين في مخيم العديرة بالكويت بهجمات بطائرات مسيرة هجومية تابعة للقوات البحرية للجيش.
وتابع المتحدث باسم مركز خاتم
الأنبياء
المركزي: "نفذت
القوات البرية
للجيش هجوما بطائرات مسيرة على مقر الأمريكيين في
أربيل
بالعراق".
وبدأت
الولايات المتحدة
وإسرائيل يوم السبت الماضي بقصف أهداف في
إيران
، ما أسفر عن أضرار وسقوط ضحايا مدنيين. وبدورها تشن إيران ضربات انتقامية على
إسرائيل
، وتستهدف مواقع عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
السومرية نيوز
القوات الجوية
سومرية نيوز
السومرية
الأنبياء
إسرائيل
سقوط بقايا صاروخ غربي بغداد
17:07 | 2026-03-05
واشنطن تنفي سقوط طائرة أمريكية في البصرة
16:40 | 2026-03-05
بغداد.. إحباط استهداف قاعدة فكتوريا بطائرة مسيرة
16:27 | 2026-03-05
الحرس الثوري الإيراني يعلن قصف قلب تل أبيب
16:23 | 2026-03-05
إسقاط مسيرة كانت تنوي استهداف موقع بين كركوك والسليمانية
16:00 | 2026-03-05
العمليات المشتركة تكشف تفاصيل ما جرى في "صحراء النجف"
13:36 | 2026-03-05
