القبض على عصابة "ام الموس" في بغداد

وقالت القيادة في بيان ورد لـ ، ان " إجرام تمكن من إلقاء القبض على عصابة تُعرف بـ"أم الموس" مكوّنة من أربع متهمات، تخصصن بسرقة الحقائب النسائية وعمليات النشل داخل الأسواق والأماكن المزدحمة".واضافت ان "عملية القبض جاءت بعد ورود معلومات دقيقة، حيث تم تشكيل فريق عمل لمتابعة الموضوع وجمع المعلومات عن أفراد العصابة، وبعد التحري وتحديد أماكن تواجدهن، نُفذت عملية أمنية أسفرت عن إلقاء القبض عليهن بالجرم المشهود".واكدت انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمات وتوقيفهن وفق أحكام القانون، تمهيداً لعرضهن على القضاء لينلن جزاءهن العادل".