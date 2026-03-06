هجوم مزدوج.. الكشف عن تفاصيل جديدة بشأن قصف قاعدة فكتوريا في بغداد

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "القاعدة تعرضت لهجوم مزدوج، فبالاضافة الى الطائرتين المسيرتين اللتين تم اسقاطهما، تم استهداف محيط قاعدة في بصاروخين اثنين".واضاف، انه "تم ابعاد الصاروخين من قبل منظومة السيرام دون اصابات تذكر".ولفت الى ان "القوات الامنية طوقت المكان القريب من مكان الحادث وتجري عمليات بحث عن منصة الصواريخ".