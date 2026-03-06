امريكا تخاطب مواطنيها في العراق: المليشيات قد تستهدف فنادق الاجانب في كردستان.. غادروا

وقالت السفارة في بيان، "قد تسعى الميليشيات الإرهابية المتحالفة مع إلى استهداف الفنادق التي يرتادها الأجانب في إقليم . نحث المواطنين الأمريكيين بشدة على المغادرة حالما يتمكنوا من القيام بذلك بأمان، وإعادة النظر في خيارات الإقامة في حال اختيارهم عدم المغادرة".واضاف البيان "تهتم حكومة بسلامتكم، وستواصل مشاركة المعلومات التي تحتاجونها لاتخاذ قرارات صحيحة بشأن أمنكم. تقوم الحكومة الأمريكية بتقييم جميع الخيارات للمساعدة في مغادرة الأمريكيين لمنطقة الشرق الأوسط".وتابع "يُنصح المواطنون الأمريكيون في بشدة بالمغادرة في أقرب وقت ممكن عندما يكون ذلك آمنًا لهم. أما الأمريكيون الذين يختارون عدم المغادرة فيجب أن يكونوا مستعدين للبقاء في أماكنهم داخل موقع آمن لفترات ممتدة. ينبغي توفير مخزون من الغذاء والماء والأدوية وغيرها من المواد الأساسية".وطرحت السفارة، خيارات المغادرة، وفق الاتي:• لا تعمل الرحلات الجوية التجارية حاليًا من العراق. توجد طرق برية إلى والكويت والمملكة العربية وتركيا. معظم المعابر الحدودية البرية مفتوحة، لكنها قد تُغلق دون إشعار مسبق. خيارات المحلية ما تزال تعمل. ينبغي على الأمريكيين النظر بجدية في المغادرة عبر أحد هذه الطرق البرية إذا اعتقدوا أن القيام بذلك آمن. قد يُغلق المجال الجوي في الدول المجاورة أيضًا، كما تنطبق متطلبات الدخول والخروج المحلية. المعلومات التالية تهدف إلى مساعدتكم في اتخاذ القرار وهي قابلة للتغيير.الأردن• المجال الجوي في الأردن مفتوح حاليًا، لكن قد تستمر اضطرابات الرحلات الجوية. يمكن العثور على معلومات حول الرحلات المغادرة من عمّان هنا:https://www.qaiairport.com/en/arrivals-departures/• لا تتوفر تأشيرات عند الوصول في المعبر الحدودي البري مع العراق. يجب على المواطنين الأمريكيين التقدم بطلب للحصول على تأشيرة عبر طلب الإلكترونية (eVisa) من خلال Visa Application through the Ministry of Interior.• المجال الجوي في الكويت مغلق، لكن الطرق البرية المؤدية إلى مفتوحة.• يمكن للمواطنين الأمريكيين الحصول على تأشيرة عند الوصول إلى الكويت.• يمكن للأمريكيين الراغبين في العودة إلى الولايات المتحدة من أو أو الكويت أو المملكة العربية السعودية أو الإمارات العربية المتحدة أو قطر تعبئة هذا النموذج للحصول على معلومات حول خيارات المغادرة التي تُوفرها حكومة الولايات المتحدة:https://mytravel.state.gov/s/crisis-intakeالمملكة العربية السعودية• المجال الجوي في السعودية مفتوح وتتوفر خيارات تجارية لمغادرة المنطقة.• يمكن للمواطنين الأمريكيين الحصول على تأشيرة عند الوصول، لكن التقديم على تأشيرة إلكترونية عبر الإنترنت e-visa online قد يساعد في تجنب التأخير في منفذ الدخول. تبلغ تكلفة التأشيرة السياحية حوالي 105 دولارات أمريكية. أما تأشيرة العبور فتبلغ حوالي 10.50 دولارات أمريكية، لكنها صالحة لمدة لا تتجاوز 96 ساعة.• يمكن للأمريكيين الراغبين في العودة إلى الولايات المتحدة من البحرين أو إسرائيل أو الكويت أو السعودية أو الإمارات العربية المتحدة أو قطر تعبئة هذا النموذج للحصول على معلومات حول خيارات المغادرة التي تُسهّلها حكومة الولايات المتحدة:https://mytravel.state.gov/s/crisis-intake• المجال الجوي في تركيا مفتوح وتتوفر خيارات للرحلات التجارية.• يمكن للمواطنين الأمريكيين دخول تركيا بدون تأشيرة لمدة تصل إلى 90 يومًا. إذا كانت صلاحية جواز سفرك أقل من 6 أشهر، تواصل مع:Ankara-ACS@state.gov للحصول على المساعدة.البقاء في المكان (الاحتماء في الموقع)• أصدرت البعثة الأمريكية في العراق إشعارًا بالبقاء في المكان. نوصي جميع الأمريكيين في العراق باتباع الإجراء نفسه حتى إشعار آخر. قدر الإمكان، ابقَ في منزلك أو فندقك أو داخل مبنى آخر وابتعد عن النوافذ.• هناك أعمال شغب واحتجاجات ومظاهرات مستمرة ضد الولايات المتحدة، خاصة على الضفة الجنوبية لجسر 14 تموز وساحة التحرير في . وقد اتسمت هذه الاضطرابات بالعنف، وهناك دعوات لتنظيم مظاهرات إضافية في أنحاء العراق. يجب على المواطنين الأمريكيين تجنب هذه المناطق.• لا يزال خطر الصواريخ والطائرات المسيّرة والقذائف في الأجواء العراقية قائمًا.• تواصل إيران والميليشيات الإرهابية المتحالفة معها تشكيل تهديد كبير للسلامة العامة. وقد صدرت دعوات لشن هجمات ضد المواطنين الأمريكيين والمصالح الأمريكية في العراق. حافظ على مستوى منخفض من الظهور وتجنب التجمع في الأماكن المرتبطة بالولايات المتحدة أو مع مجموعات من المواطنين الأمريكيين.• أغلقت السلطات العراقية المنطقة الدولية في مع بعض الاستثناءات المحدودة. لا تحاول التوجه إلى في بغداد أو في في ظل الإجراءات الأمنية المشددة.عمليات السفارة والقنصليةوعلّقت سفارة الولايات المتحدة في بغداد والقنصلية العامة في أربيل جميع الخدمات القنصلية الروتينية. ينبغي على الأمريكيين التواصل مع:BaghdadACS@state.govأوErbilACS@state.govفي حالات الطوارئ.إجراءات ينبغي اتخاذها• حافظ على التواصل مع العائلة والأصدقاء لإبلاغهم بوضعك.• احرص على أن تكون وثائق السفر محدثة وسهلة الوصول. إذا كانت صلاحية جواز سفرك أقل من 6 أشهر، تواصل مع:BaghdadACS@state.gov أو ErbilACS@state.gov• ابحث عن موقع آمن داخل منزلك أو داخل مبنى آمن آخر، واحتفظ بمخزون من الغذاء والماء والأدوية والمواد الأساسية الأخرى.• في حال وقوع هجوم، ابتعد عن أي حطام وتابع وسائل الإعلام للحصول على التوجيهات الرسمية.• تجنب الاحتجاجات والمظاهرات، وحافظ على مستوى منخفض من الظهور وكن يقظًا لمحيطك.• انتبه جيدًا للتعليمات الصادرة عن المسؤولين المحليين.• سجّل في برنامج تسجيل المسافر الذكي Smart Traveler Enrollment Program (STEP) لتلقي تحديثات السلامة والأمن من .• حافظ على شحن هاتفك المحمول واحتفظ بأرقام الطوارئ التالية.المساعدة