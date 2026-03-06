امريكا تخاطب مواطنيها في العراق: المليشيات قد تستهدف فنادق الاجانب في كردستان.. غادروا

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
إيران تعلن استهداف بارجة "أبراهام لينكولن"
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

امريكا تخاطب مواطنيها في العراق: المليشيات قد تستهدف فنادق الاجانب في كردستان.. غادروا

أمن

2026-03-06 | 13:22
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
امريكا تخاطب مواطنيها في العراق: المليشيات قد تستهدف فنادق الاجانب في كردستان.. غادروا
601 شوهد


جددت السفارة الامريكية في بغداد، الجمعة، توجيهاتها لمواطنيها بمغادرة العراق فوراً.


وقالت السفارة في بيان، "قد تسعى الميليشيات الإرهابية المتحالفة مع إيران إلى استهداف الفنادق التي يرتادها الأجانب في إقليم كردستان العراق. نحث المواطنين الأمريكيين بشدة على المغادرة حالما يتمكنوا من القيام بذلك بأمان، وإعادة النظر في خيارات الإقامة في حال اختيارهم عدم المغادرة".

واضاف البيان "تهتم حكومة الولايات المتحدة بسلامتكم، وستواصل مشاركة المعلومات التي تحتاجونها لاتخاذ قرارات صحيحة بشأن أمنكم. تقوم الحكومة الأمريكية بتقييم جميع الخيارات للمساعدة في مغادرة الأمريكيين لمنطقة الشرق الأوسط".

وتابع "يُنصح المواطنون الأمريكيون في العراق بشدة بالمغادرة في أقرب وقت ممكن عندما يكون ذلك آمنًا لهم. أما الأمريكيون الذين يختارون عدم المغادرة فيجب أن يكونوا مستعدين للبقاء في أماكنهم داخل موقع آمن لفترات ممتدة. ينبغي توفير مخزون من الغذاء والماء والأدوية وغيرها من المواد الأساسية".

وطرحت السفارة، خيارات المغادرة، وفق الاتي:
• لا تعمل الرحلات الجوية التجارية حاليًا من العراق. توجد طرق برية إلى الأردن والكويت والمملكة العربية السعودية وتركيا. معظم المعابر الحدودية البرية مفتوحة، لكنها قد تُغلق دون إشعار مسبق. خيارات النقل البري المحلية ما تزال تعمل. ينبغي على الأمريكيين النظر بجدية في المغادرة عبر أحد هذه الطرق البرية إذا اعتقدوا أن القيام بذلك آمن. قد يُغلق المجال الجوي في الدول المجاورة أيضًا، كما تنطبق متطلبات الدخول والخروج المحلية. المعلومات التالية تهدف إلى مساعدتكم في اتخاذ القرار وهي قابلة للتغيير. 
الأردن
• المجال الجوي في الأردن مفتوح حاليًا، لكن قد تستمر اضطرابات الرحلات الجوية. يمكن العثور على معلومات حول الرحلات المغادرة من عمّان هنا:
https://www.qaiairport.com/en/arrivals-departures/
• لا تتوفر تأشيرات عند الوصول في المعبر الحدودي البري مع العراق. يجب على المواطنين الأمريكيين التقدم بطلب للحصول على تأشيرة عبر طلب التأشيرة الإلكترونية (eVisa) من خلال وزارة الداخلية Visa Application through the Ministry of Interior.
الكويت
• المجال الجوي في الكويت مغلق، لكن الطرق البرية المؤدية إلى المملكة العربية السعودية مفتوحة.
• يمكن للمواطنين الأمريكيين الحصول على تأشيرة عند الوصول إلى الكويت.
• يمكن للأمريكيين الراغبين في العودة إلى الولايات المتحدة من البحرين أو إسرائيل أو الكويت أو المملكة العربية السعودية أو الإمارات العربية المتحدة أو قطر تعبئة هذا النموذج للحصول على معلومات حول خيارات المغادرة التي تُوفرها حكومة الولايات المتحدة:
https://mytravel.state.gov/s/crisis-intake
المملكة العربية السعودية
• المجال الجوي في السعودية مفتوح وتتوفر خيارات تجارية لمغادرة المنطقة.
• يمكن للمواطنين الأمريكيين الحصول على تأشيرة عند الوصول، لكن التقديم على تأشيرة إلكترونية عبر الإنترنت  e-visa online  قد يساعد في تجنب التأخير في منفذ الدخول. تبلغ تكلفة التأشيرة السياحية حوالي 105 دولارات أمريكية. أما تأشيرة العبور فتبلغ حوالي 10.50 دولارات أمريكية، لكنها صالحة لمدة لا تتجاوز 96 ساعة.
• يمكن للأمريكيين الراغبين في العودة إلى الولايات المتحدة من البحرين أو إسرائيل أو الكويت أو السعودية أو الإمارات العربية المتحدة أو قطر تعبئة هذا النموذج للحصول على معلومات حول خيارات المغادرة التي تُسهّلها حكومة الولايات المتحدة:
https://mytravel.state.gov/s/crisis-intake
تركيا
• المجال الجوي في تركيا مفتوح وتتوفر خيارات للرحلات التجارية.
• يمكن للمواطنين الأمريكيين دخول تركيا بدون تأشيرة لمدة تصل إلى 90 يومًا. إذا كانت صلاحية جواز سفرك أقل من 6 أشهر، تواصل مع:
Ankara-ACS@state.gov للحصول على المساعدة.
البقاء في المكان (الاحتماء في الموقع)
• أصدرت البعثة الأمريكية في العراق إشعارًا بالبقاء في المكان. نوصي جميع الأمريكيين في العراق باتباع الإجراء نفسه حتى إشعار آخر. قدر الإمكان، ابقَ في منزلك أو فندقك أو داخل مبنى آخر وابتعد عن النوافذ.
• هناك أعمال شغب واحتجاجات ومظاهرات مستمرة ضد الولايات المتحدة، خاصة على الضفة الجنوبية لجسر 14 تموز وساحة التحرير في بغداد. وقد اتسمت هذه الاضطرابات بالعنف، وهناك دعوات لتنظيم مظاهرات إضافية في أنحاء العراق. يجب على المواطنين الأمريكيين تجنب هذه المناطق.
• لا يزال خطر الصواريخ والطائرات المسيّرة والقذائف في الأجواء العراقية قائمًا.
• تواصل إيران والميليشيات الإرهابية المتحالفة معها تشكيل تهديد كبير للسلامة العامة. وقد صدرت دعوات لشن هجمات ضد المواطنين الأمريكيين والمصالح الأمريكية في العراق. حافظ على مستوى منخفض من الظهور وتجنب التجمع في الأماكن المرتبطة بالولايات المتحدة أو مع مجموعات من المواطنين الأمريكيين.
• أغلقت السلطات العراقية المنطقة الدولية في وسط بغداد مع بعض الاستثناءات المحدودة. لا تحاول التوجه إلى سفارة الولايات المتحدة في بغداد أو القنصلية العامة في أربيل في ظل الإجراءات الأمنية المشددة.

عمليات السفارة والقنصلية
وعلّقت سفارة الولايات المتحدة في بغداد والقنصلية العامة في أربيل جميع الخدمات القنصلية الروتينية. ينبغي على الأمريكيين التواصل مع:
BaghdadACS@state.gov
أو
ErbilACS@state.gov
في حالات الطوارئ.
إجراءات ينبغي اتخاذها
• حافظ على التواصل مع العائلة والأصدقاء لإبلاغهم بوضعك.
• احرص على أن تكون وثائق السفر محدثة وسهلة الوصول. إذا كانت صلاحية جواز سفرك أقل من 6 أشهر، تواصل مع:
BaghdadACS@state.gov أو ErbilACS@state.gov
• ابحث عن موقع آمن داخل منزلك أو داخل مبنى آمن آخر، واحتفظ بمخزون من الغذاء والماء والأدوية والمواد الأساسية الأخرى.
• في حال وقوع هجوم، ابتعد عن أي حطام وتابع وسائل الإعلام للحصول على التوجيهات الرسمية.
• تجنب الاحتجاجات والمظاهرات، وحافظ على مستوى منخفض من الظهور وكن يقظًا لمحيطك.
• انتبه جيدًا للتعليمات الصادرة عن المسؤولين المحليين.
• سجّل في برنامج تسجيل المسافر الذكي  Smart Traveler Enrollment Program (STEP)  لتلقي تحديثات السلامة والأمن من السفارة الأمريكية.
• حافظ على شحن هاتفك المحمول واحتفظ بأرقام الطوارئ التالية.
المساعدة
حمّل تطبيق السومرية للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv

أحدث الحلقات
رمضان والناس
Play
رمضان والناس
منطقة الاعظمية - رمضان والناس - الحلقة ١٤ | رمضان 2026
17:00 | 2026-03-06
Play
منطقة الاعظمية - رمضان والناس - الحلقة ١٤ | رمضان 2026
17:00 | 2026-03-06
ليلة رمضانية
Play
ليلة رمضانية
الممثلة نبأ حسين - ليلة رمضانية - الحلقة ١٦ | رمضان 2026
15:45 | 2026-03-06
Play
الممثلة نبأ حسين - ليلة رمضانية - الحلقة ١٦ | رمضان 2026
15:45 | 2026-03-06
اوگف داگلك
Play
اوگف داگلك
مواقف غريبة وطريفة يكشفها الناس من حياتهم - اوگف داگلك حلقة ١٦ | رمضان 2026
15:30 | 2026-03-06
Play
مواقف غريبة وطريفة يكشفها الناس من حياتهم - اوگف داگلك حلقة ١٦ | رمضان 2026
15:30 | 2026-03-06
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 06-03-2026 | 2026
13:00 | 2026-03-06
Play
العراق في دقيقة 06-03-2026 | 2026
13:00 | 2026-03-06
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٦ آذار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-03-06
Play
نشرة ٦ آذار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-03-06
سوشيل رمضان
Play
سوشيل رمضان
عربات الترام تصل إلى شارع الرشيد - سوشيل رمضان 2026 - حلقة ١٧ | رمضان 2026
10:00 | 2026-03-06
Play
عربات الترام تصل إلى شارع الرشيد - سوشيل رمضان 2026 - حلقة ١٧ | رمضان 2026
10:00 | 2026-03-06
حديث رمضان
Play
حديث رمضان
تدني مستوى الذوق العام - حديث رمضان - حلقة ١٧ | رمضان 2026
10:00 | 2026-03-06
Play
تدني مستوى الذوق العام - حديث رمضان - حلقة ١٧ | رمضان 2026
10:00 | 2026-03-06
من الأخير في رمضان
Play
من الأخير في رمضان
العراق يلمّ أطراف ثوبه هرباً من نار الحـ رب - من الأخير في رمضان - حلقة ١٣ | رمضان 2026
17:00 | 2026-03-05
Play
العراق يلمّ أطراف ثوبه هرباً من نار الحـ رب - من الأخير في رمضان - حلقة ١٣ | رمضان 2026
17:00 | 2026-03-05
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٧ الى ١٣ آذار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-03-05
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٧ الى ١٣ آذار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-03-05
تاخذ لو تنطي؟
Play
تاخذ لو تنطي؟
أحاديث بلا فلاتر ويا أهلنا - تاخذ لو تنطي - الحلقة ١٣ | رمضان 2026
12:00 | 2026-03-04
Play
أحاديث بلا فلاتر ويا أهلنا - تاخذ لو تنطي - الحلقة ١٣ | رمضان 2026
12:00 | 2026-03-04
الأكثر مشاهدة
رمضان والناس
Play
رمضان والناس
منطقة الاعظمية - رمضان والناس - الحلقة ١٤ | رمضان 2026
17:00 | 2026-03-06
Play
منطقة الاعظمية - رمضان والناس - الحلقة ١٤ | رمضان 2026
17:00 | 2026-03-06
ليلة رمضانية
Play
ليلة رمضانية
الممثلة نبأ حسين - ليلة رمضانية - الحلقة ١٦ | رمضان 2026
15:45 | 2026-03-06
Play
الممثلة نبأ حسين - ليلة رمضانية - الحلقة ١٦ | رمضان 2026
15:45 | 2026-03-06
اوگف داگلك
Play
اوگف داگلك
مواقف غريبة وطريفة يكشفها الناس من حياتهم - اوگف داگلك حلقة ١٦ | رمضان 2026
15:30 | 2026-03-06
Play
مواقف غريبة وطريفة يكشفها الناس من حياتهم - اوگف داگلك حلقة ١٦ | رمضان 2026
15:30 | 2026-03-06
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 06-03-2026 | 2026
13:00 | 2026-03-06
Play
العراق في دقيقة 06-03-2026 | 2026
13:00 | 2026-03-06
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٦ آذار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-03-06
Play
نشرة ٦ آذار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-03-06
سوشيل رمضان
Play
سوشيل رمضان
عربات الترام تصل إلى شارع الرشيد - سوشيل رمضان 2026 - حلقة ١٧ | رمضان 2026
10:00 | 2026-03-06
Play
عربات الترام تصل إلى شارع الرشيد - سوشيل رمضان 2026 - حلقة ١٧ | رمضان 2026
10:00 | 2026-03-06
حديث رمضان
Play
حديث رمضان
تدني مستوى الذوق العام - حديث رمضان - حلقة ١٧ | رمضان 2026
10:00 | 2026-03-06
Play
تدني مستوى الذوق العام - حديث رمضان - حلقة ١٧ | رمضان 2026
10:00 | 2026-03-06
من الأخير في رمضان
Play
من الأخير في رمضان
العراق يلمّ أطراف ثوبه هرباً من نار الحـ رب - من الأخير في رمضان - حلقة ١٣ | رمضان 2026
17:00 | 2026-03-05
Play
العراق يلمّ أطراف ثوبه هرباً من نار الحـ رب - من الأخير في رمضان - حلقة ١٣ | رمضان 2026
17:00 | 2026-03-05
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٧ الى ١٣ آذار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-03-05
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٧ الى ١٣ آذار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-03-05
تاخذ لو تنطي؟
Play
تاخذ لو تنطي؟
أحاديث بلا فلاتر ويا أهلنا - تاخذ لو تنطي - الحلقة ١٣ | رمضان 2026
12:00 | 2026-03-04
Play
أحاديث بلا فلاتر ويا أهلنا - تاخذ لو تنطي - الحلقة ١٣ | رمضان 2026
12:00 | 2026-03-04

اخترنا لك
مصدر سياسي للسومرية: الموقف الرسمي يركز على حماية الدولة وتحييد العراق عن أي صراع
17:14 | 2026-03-06
مديرية مكافحة الاتجار بالبشر تكشف اعترافات يوتيوبر متهم باستدراج الأطفال
16:51 | 2026-03-06
تفكيك شبكة دولية لتجارة المخدرات وضبط 60 الف حبة "كبتاغون" في كربلاء
16:37 | 2026-03-06
نيران هائلة بعد قصف مخازن شركة امريكية في البصرة
16:31 | 2026-03-06
بغداد.. اندلاع النيران داخل مستودع في قاعدة علاء الجوية نتيجة هجوم مسير
16:11 | 2026-03-06
مكافحة ارهاب كردستان: اسقاط 4 طائرات مسيرة قرب فندق
15:52 | 2026-03-06

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.