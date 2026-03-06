الاعلام الامني تعلن ضبط "كيا" وصواريخ في ابو غريب

وذكر بيان للخلية، انه "في تمام الساعة 20:20 من مساء هذا اليوم، جرى إطلاق مجموعة من الصواريخ من داخل عجلة (نوع كيا) في غربي العاصمة ".واضاف البيان "وقد سقط عدد من هذه الصواريخ في مناطق خالية بعيدة عن ، دون أن تسفر عن وقوع أي خسائر بشرية أو مادية تذكر".واكمل "وفي عملية سريعة، تمكنت قواتنا الأمنية البطلة من ضبط العجلة المذكورة وبداخلها بقية الصواريخ قبل انطلاقها، حيث تم تحريزها والتعامل معها من قبل الجهد الفني المختص".واكد البيان انه "تم فتح تحقيق فوري وعاجل في الحادث للوقوف على ملابساته، وسنوافيكم بالتفاصيل لاحقاً".