أربيل.. استهداف محيط فندق يقيم فيه موظفو السفارة الأمريكية

أفاد مصدر أمني، مساء اليوم الجمعة، بتعرض محيط فندق يقيم فيه موظفون بالسفارة الامريكية لاستهداف بطائرة مسيّرة.



وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "محيط فندق (أرجان روتانا) الذي يقيم فيه موظفون بالسفارة الامريكية تعرض لاستهداف".



وكانت السفارة الأميركية في ، قد دعت مواطنيها المتواجدين في ، من استهداف الفنادق التي يقطنون فيها بمناطق الإقليم، من قبل الفصائل.