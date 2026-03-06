بغداد.. اندلاع النيران داخل مستودع في قاعدة علاء الجوية نتيجة هجوم مسير

وقال المصدر للسومرية نيوز، انه "بالساعة ٢٤٠٠ سقطت طائرة مسيرة بمنظومة السيرام بقاعدة الشهيد ".واضاف ان سقوط الطائرة كان "على مستدوعات سرب ٢٣ مما ادى الى اندلاع النار بالمستدوع".