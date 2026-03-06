مصدر سياسي للسومرية: الموقف الرسمي يركز على حماية الدولة وتحييد العراق عن أي صراع

واشار المصدر للسومرية نيوز، إلى أن الخطاب الوطني يهدف إلى منع جرّ إلى دائرة الحرب.وأضاف المصدر أن الأولوية الآن تكمن في حماية مؤسسات الدولة واعتماد التهدئة لتخفيف التوترات والحفاظ على الاستقرار الداخلي.