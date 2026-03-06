اربع مسيرات خلال ساعات.. احباط محاولة جديدة لاستهداف قاعدة فيكتوريا في بغداد

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "الدفاعات الجوية في اسقطت طائرتين مسيرتين".وكان قد كشف مصدر امني، الجمعة، تفاصيل قصف قاعدة في .وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "القاعدة تعرضت لهجوم مزدوج، فبالاضافة الى الطائرتين المسيرتين اللتين تم اسقاطهما، تم استهداف محيط قاعدة فكتوريا في بصاروخين اثنين".واضاف، انه "تم ابعاد الصاروخين من قبل منظومة السيرام دون اصابات تذكر".ولفت الى ان "القوات الامنية طوقت المكان القريب من مكان الحادث وتجري عمليات بحث عن منصة الصواريخ".