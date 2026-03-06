الداخلية تنفي اعتقال شبكة تجسس في بغداد

واوضحت الوزارة في بيان، أنه "لا صحة لما تداولته بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن إلقاء القبض على شبكة للتجسس في العاصمة ".واكدت الوزارة أن "ما حدث هو إلقاء القبض على خمسة أشخاص من الجنسية البوروندية، دخلوا إلى البلاد قبل نحو عشرة أيام بصورة شرعية عبر المنافذ الرسمية. ونظراً لحالة الشك التي أثيرت حول تواجدهم قرب ، قامت القوات الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإلقاء القبض عليهم لغرض التحقق من هوياتهم".واتم البيان انه "بعد التدقيق في مستمسكاتهم الثبوتية وآلية دخولهم إلى وكذلك إقامتهم، تبيّن أن جميع إجراءاتهم قانونية ووجودهم في البلاد كان بشكل شرعي".