Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
إيران تعلن استهداف بارجة "أبراهام لينكولن"
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

الداخلية تنفي اعتقال شبكة تجسس في بغداد

أمن

2026-03-06 | 18:05
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
الداخلية تنفي اعتقال شبكة تجسس في بغداد
495 شوهد


نفت وزارة الداخلية، اليوم السبت، اعتقال شبكة تجسس في بغداد.


واوضحت الوزارة في بيان، أنه "لا صحة لما تداولته بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن إلقاء القبض على شبكة للتجسس في العاصمة بغداد".

واكدت الوزارة أن "ما حدث هو إلقاء القبض على خمسة أشخاص من الجنسية البوروندية، دخلوا إلى البلاد قبل نحو عشرة أيام بصورة شرعية عبر المنافذ الرسمية. ونظراً لحالة الشك التي أثيرت حول تواجدهم قرب ساحة التحرير، قامت القوات الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإلقاء القبض عليهم لغرض التحقق من هوياتهم".

واتم البيان انه "بعد التدقيق في مستمسكاتهم الثبوتية وآلية دخولهم إلى العراق وكذلك إقامتهم، تبيّن أن جميع إجراءاتهم قانونية ووجودهم في البلاد كان بشكل شرعي".
حمّل تطبيق السومرية للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv

أحدث الحلقات
رمضان والناس
Play
رمضان والناس
منطقة الاعظمية - رمضان والناس - الحلقة ١٤ | رمضان 2026
17:00 | 2026-03-06
Play
منطقة الاعظمية - رمضان والناس - الحلقة ١٤ | رمضان 2026
17:00 | 2026-03-06
ليلة رمضانية
Play
ليلة رمضانية
الممثلة نبأ حسين - ليلة رمضانية - الحلقة ١٦ | رمضان 2026
15:45 | 2026-03-06
Play
الممثلة نبأ حسين - ليلة رمضانية - الحلقة ١٦ | رمضان 2026
15:45 | 2026-03-06
اوگف داگلك
Play
اوگف داگلك
مواقف غريبة وطريفة يكشفها الناس من حياتهم - اوگف داگلك حلقة ١٦ | رمضان 2026
15:30 | 2026-03-06
Play
مواقف غريبة وطريفة يكشفها الناس من حياتهم - اوگف داگلك حلقة ١٦ | رمضان 2026
15:30 | 2026-03-06
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 06-03-2026 | 2026
13:00 | 2026-03-06
Play
العراق في دقيقة 06-03-2026 | 2026
13:00 | 2026-03-06
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٦ آذار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-03-06
Play
نشرة ٦ آذار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-03-06
سوشيل رمضان
Play
سوشيل رمضان
عربات الترام تصل إلى شارع الرشيد - سوشيل رمضان 2026 - حلقة ١٧ | رمضان 2026
10:00 | 2026-03-06
Play
عربات الترام تصل إلى شارع الرشيد - سوشيل رمضان 2026 - حلقة ١٧ | رمضان 2026
10:00 | 2026-03-06
حديث رمضان
Play
حديث رمضان
تدني مستوى الذوق العام - حديث رمضان - حلقة ١٧ | رمضان 2026
10:00 | 2026-03-06
Play
تدني مستوى الذوق العام - حديث رمضان - حلقة ١٧ | رمضان 2026
10:00 | 2026-03-06
من الأخير في رمضان
Play
من الأخير في رمضان
العراق يلمّ أطراف ثوبه هرباً من نار الحـ رب - من الأخير في رمضان - حلقة ١٣ | رمضان 2026
17:00 | 2026-03-05
Play
العراق يلمّ أطراف ثوبه هرباً من نار الحـ رب - من الأخير في رمضان - حلقة ١٣ | رمضان 2026
17:00 | 2026-03-05
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٧ الى ١٣ آذار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-03-05
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٧ الى ١٣ آذار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-03-05
تاخذ لو تنطي؟
Play
تاخذ لو تنطي؟
أحاديث بلا فلاتر ويا أهلنا - تاخذ لو تنطي - الحلقة ١٣ | رمضان 2026
12:00 | 2026-03-04
Play
أحاديث بلا فلاتر ويا أهلنا - تاخذ لو تنطي - الحلقة ١٣ | رمضان 2026
12:00 | 2026-03-04
الأكثر مشاهدة
رمضان والناس
Play
رمضان والناس
منطقة الاعظمية - رمضان والناس - الحلقة ١٤ | رمضان 2026
17:00 | 2026-03-06
Play
منطقة الاعظمية - رمضان والناس - الحلقة ١٤ | رمضان 2026
17:00 | 2026-03-06
ليلة رمضانية
Play
ليلة رمضانية
الممثلة نبأ حسين - ليلة رمضانية - الحلقة ١٦ | رمضان 2026
15:45 | 2026-03-06
Play
الممثلة نبأ حسين - ليلة رمضانية - الحلقة ١٦ | رمضان 2026
15:45 | 2026-03-06
اوگف داگلك
Play
اوگف داگلك
مواقف غريبة وطريفة يكشفها الناس من حياتهم - اوگف داگلك حلقة ١٦ | رمضان 2026
15:30 | 2026-03-06
Play
مواقف غريبة وطريفة يكشفها الناس من حياتهم - اوگف داگلك حلقة ١٦ | رمضان 2026
15:30 | 2026-03-06
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 06-03-2026 | 2026
13:00 | 2026-03-06
Play
العراق في دقيقة 06-03-2026 | 2026
13:00 | 2026-03-06
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٦ آذار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-03-06
Play
نشرة ٦ آذار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-03-06
سوشيل رمضان
Play
سوشيل رمضان
عربات الترام تصل إلى شارع الرشيد - سوشيل رمضان 2026 - حلقة ١٧ | رمضان 2026
10:00 | 2026-03-06
Play
عربات الترام تصل إلى شارع الرشيد - سوشيل رمضان 2026 - حلقة ١٧ | رمضان 2026
10:00 | 2026-03-06
حديث رمضان
Play
حديث رمضان
تدني مستوى الذوق العام - حديث رمضان - حلقة ١٧ | رمضان 2026
10:00 | 2026-03-06
Play
تدني مستوى الذوق العام - حديث رمضان - حلقة ١٧ | رمضان 2026
10:00 | 2026-03-06
من الأخير في رمضان
Play
من الأخير في رمضان
العراق يلمّ أطراف ثوبه هرباً من نار الحـ رب - من الأخير في رمضان - حلقة ١٣ | رمضان 2026
17:00 | 2026-03-05
Play
العراق يلمّ أطراف ثوبه هرباً من نار الحـ رب - من الأخير في رمضان - حلقة ١٣ | رمضان 2026
17:00 | 2026-03-05
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٧ الى ١٣ آذار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-03-05
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٧ الى ١٣ آذار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-03-05
تاخذ لو تنطي؟
Play
تاخذ لو تنطي؟
أحاديث بلا فلاتر ويا أهلنا - تاخذ لو تنطي - الحلقة ١٣ | رمضان 2026
12:00 | 2026-03-04
Play
أحاديث بلا فلاتر ويا أهلنا - تاخذ لو تنطي - الحلقة ١٣ | رمضان 2026
12:00 | 2026-03-04

اخترنا لك
من 64 هجمة في اليوم الثاني الى 5 هجمات امس.. ماذا يعني انخفاض الضربات الايرانية على الكيان؟
05:32 | 2026-03-07
العراق يؤمن حدوده مع جميع الدول.. لا تسلل او تهريب
04:47 | 2026-03-07
مجلس القيادة الايراني يقرر عدم استهداف دول الجوار بعد الان.. بشرط
02:23 | 2026-03-07
الحرس الثوري يهاجم 3 مواقع للمعارضة الايرانية في كردستان
01:53 | 2026-03-07
تأكيد امريكي على تدمير رادار ثاد في الاردن.. لماذا تعتبر "انجح" عملية ايرانية حتى الان؟
01:29 | 2026-03-07
4 نقاط حول الحرب وخامسة تخص تعيين رئيس الحكومة: لن يمر الا بعد بصمة ابهام المقاومة
17:35 | 2026-03-06

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.