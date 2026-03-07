تأكيد امريكي على تدمير رادار ثاد في الاردن.. لماذا تعتبر "انجح" عملية ايرانية حتى الان؟

ونقلت الوكالة عن مسؤول أمريكي تأكيده تدمير رادار AN/TPY-2 المدعوم بصور أقمار صناعية، وهو ما يعد ضربة قوية لتغطية الدفاع الجوي والصاروخي في المنطقة، حيث ستعتمد مهام الاعتراض على أنظمة التي تعاني نقصا في صواريخ PAC-3، مما يثير مخاوف من نفاد المخزونات.وأظهرت صور أقمار صناعية تدمير رادار AN/TPY-2 من إنتاج RTX Corp ومعدات الدعم في القاعدة الأردنية خلال الأيام الأولى من الحرب، كما أفادت CNN، ويعد هذا الرادار حاسما لتوجيه بطاريات الدفاع الصاروخي الأمريكية في .وقال رايان بروبست من مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات إن نجاح الضربة الإيرانية على رادار THAAD "يمثل أحد أنجح هجمات حتى الآن"، مستدركا ان لديه رادارات أخرى تقلل من التأثير.وتصمم بطاريات THAAD لتدمير الصواريخ الباليستية عند حافة الغلاف الجوي، بخلاف باتريوت قصيرة المدى، وتمتلك 8 أنظمة THAAD عالميا (بما فيها وغوام)، بتكلفة مليار دولار لكل بطارية، والرادار 300 مليون دولار منها، وفق والدولية.