الحرس الثوري يهاجم 3 مواقع للمعارضة الايرانية في كردستان

وقال الحرس في بيان تناقلته وسائل اعلام ايرانية، انه "استهدفنا فجر اليوم 3 نقاط من مواقع الجماعات الانفصالية في إقليم ".ونقلت وسائل اعلام ايرانية عن متحدث باسم القوات الإيرانية، انه "إذا أقدمت الجماعات الانفصالية على أي خطوة تمس وحدة أراضينا فسنسحقها".وتكررت الضربات على المواقع الكردية الايرانية المعارضة في ، بالتزامن مع تقارير وتصريحات امريكية تلمح لدعم الكرد الايرانيين المعارضين بالسلاح ودفعهم لعمليات عسكرية بالداخل الايراني انطلاقا من الاراضي العراقية.