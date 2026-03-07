مجلس القيادة الايراني يقرر عدم استهداف دول الجوار بعد الان.. بشرط

وقال بزشكيان في كلمة نقلتها وسائل اعلام ايرانية، ان " ليس لديها أي عداء مع دول الجوار"، مشيرا الى انه "قررنا في المؤقت أننا لن نستهدف منذ الآن دول الجوار طالما لم يتم استهدافنا من أراضيهم".ودعا بزشكيان "دول الجوار للتصدي للمجموعات التي تسعى لاستهداف أمن إيران من أراضيها"، في اشارة تخص تحديدا على ما يبدو والمجاميع الكردية الايرانية المعارضة.واكمل: أعتذر للدول المجاورة وليست لدينا عداوة معها".