العراق يؤمن حدوده مع جميع الدول.. لا تسلل او تهريب

وقال قائد حرس الحدود الفريق محمد سكر في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته ، إن "‏الحدود مع الجانب السوري، والتي يبلغ طولها 620 كم، مؤمنة بشكل كامل وعلى مستوى عال من الضبط، ولا يوجد أي تسلل أو تهريب أو تهديد من الجانب السوري، بفضل التحصينات الكبيرة ومنظومات المراقبة المتطورة"، لافتاً إلى أن "الاستعداد القتالي للقطاعات وحجم القوة العسكرية، إلى جانب خطوط العمق من الجيش والحشد الشعبي والجهد الاستخباري، جعلت من الشريط الحدودي منطقة محكمة أمنياً ، بالإضافة الى وجود تنسيق أولي مع نواة في الجانب الآخر".وأضاف أن "الأحداث الأخيرة أظهرت أهمية تعزيز الحدود مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي يبلغ طولها (1493 كم) ضمن والسليمانية وحلبجة، اذ تم تعزيز القطاعات الماسكة للشريط الحدودي في هذه المناطق بالتنسيق مع حرس الإقليم (البيشمركة والاسايش)"، مبيناً أن "ما يشاع عن حالات تسلل من إلى غير صحيح، وهناك تنسيق واتصال مستمر بين آمري ألوية الحدود العراقية ونظرائهم الإيرانيين، كما وأن الحدود في محافظات وواسط وميسان والبصرة مستقرة وتشهد تعاوناً وثيقاً بين البلدين".وفيما يخص الحدود مع ، أكد الفريق سكر أن "نسبة الضبط في الحدود البرية البالغة 200 كم ممتازة جداً، وأن المنطقة مغطاة بالكامل بمنظومة مراقبة، مع انتشار لقطاعات الجيش في العمق لتأمين الشريط الحدودي"، مشيراً إلى أنه "لا توجد أي حالات تجاوز أو تسلل بين البلدين، وهناك مستوى عالٍ من التنسيق المعلوماتي بين امري الالوية الحدودية من الجانبين العراقي والكويتي للرد على أي شائعات".وتابع أن "حدود العراق مع والمملكة العربية تشهد نسبة ضبط مثالية، والوضع الأمني الحدودي في أفضل حالاته، وأن أي قوة تمسك الحدود من الجانب السوري سيتم التعامل معها وفق القانون وبما يخدم ضبط الحدود ومنع أي تصرفات قد تؤثر على العلاقات الثنائية".