من 64 هجمة في اليوم الثاني الى 5 هجمات امس.. ماذا يعني انخفاض الضربات الايرانية على الكيان؟

وبحسب بيانات تتبعتها بشكل خاص، فانه في اليوم الاول للحرب 28 فبراير، شنت 28 هجمة على الاراضي المحتلة، وفي اليوم الثاني قفزت الهجمات الى 64 هجمة، وفي اليوم الثالث انخفضت الى 25 هجمة، وفي اليوم الرابع بلغت 9، وفي اليوم الخامس بلغت 11، وفي اليوم السادس بلغت 9، وفي اليوم السابع اي يوم امس بلغت 5 هجمات فقط.واسفرت هذه الهجمات عن مقتل 15 اسرائيليا واصابة اكثر من 1600 شخص.وبينما يقول الجانب الامريكي والاسرائيلي ان الضربات الجوية المستمرة على ايران ادت الى انخفاض القدرة على اطلاق الصواريخ، الا ان محللين يعتقدون ان هذا الانخفاض هو تكتيك استراتيجي، حيث انتقلت ايران من الضربات المكثفة للايام الاولى المتمثلة بضربات الانتقام والثأر، وانتقلت الان الى التكتيك في الهجمات وفق الية الردع وموازنة كثافة النار.