"الامريكان تواصلوا معنا".. زعيم منظمة كردية يؤكد الاستعداد لشن هجمات على ايران عبر الحدود

وقال باباشيخ حسيني، الأمين العام لمنظمة الخبات في ، إنه لا توجد عملية "في هذه المرحلة" لكن اتصلت بالجماعة وهي تدرس شن حملة.واضاف في تصريحات نقلتها الجزيرة، انه "لقد كنا نخطط لفترة طويلة، والآن بعد أن أصبحت الظروف أكثر ملاءمة، هناك احتمال قوي للتحرك".وأكد انه "لم نتوصل بعد إلى قرار حاسم، ولكن من المرجح جداً أن نمضي قدماً في عملية برية"، مبينا انه "لقد تواصل معنا الأمريكيون عبر قنوات مختلفة، ولكن حتى الآن لم نلتقِ بشكل مباشر - لكنهم هم من تواصلوا معنا".