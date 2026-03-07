انفجارات لم تعرف طبيعتها قرب مطار أربيل

أفاد مصدر أمني، مساء السبت، بوقوع انفجارات لم تعرف طبيعتها قرب .

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "انفجارات وقعت، مساء اليوم، بالقرب من ".

وأضاف المصدر أن "الانفجارات لم تعرف طبيعتها حتى الان"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.