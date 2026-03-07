السوداني يصدر أوامر للقيادات بعد استهداف السفارة الأمريكية

أصدر ، مساء السبت، أوامر الى القيادات العسكرية والأمنية كافة، بعد استهداف في .



وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة في بيان، " أصدر القائد العام للقوات المسلحة، رئيس ، أوامره الى القيادات العسكرية والأمنية كافة، وفي قواطع المسؤولية، بملاحقة مرتكبي العمل الإرهابي بإطلاق المقذوفات باتجاه محيط في ، وتقديمهم للعدالة".

وأضاف أن "السيد جدد في الأوامر والتوجيهات على أن استهداف البعثات والسفارات الدبلوماسية العاملة في العراق، هو فعل لا يمكن تبريره، أو به تحت أي ظرف، وأنه من الأفعال التي تمس واستقرار البلاد بأكملها".



ولفت السوداني الى أن "مرتكبي هذه الاعتداءات يقترفون إساءة للعراق وسيادته وأمنه، وأن هذه المجاميع المنفلتة التي لا تنصاع للقانون لا تمثل بأي حال من الأحوال إرادة الشعب العراقي"، مضيفا أن "خيارات الحرب والأفعال العسكرية تبقى بيد الدولة حصراً، وهي التي تمثل القرار الوطني الذي أكّدته الحكومة في مناسبات عدّة.

وكان مصدر امني أفاد، اليوم السبت، بسماع دوي صفارات الانذار بالسفارة الامريكية في ، مشيرا الى استهداف محيطها بالصواريخ.