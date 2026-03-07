استهداف جديد لمحيط مطار أربيل

أفاد مصدر أمني، مساء السبت، بتعرض محيط للاستهداف بالصواريخ.

وقال المصدر في حديث لـ ، "استهداف جديد على محيط مطار عبر صواريخ". ولم يذكر المصدر المزيد من التفاصيل.