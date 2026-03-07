ضبط منصة اطلاق صواريخ شرقي بغداد

أفاد مصدر أمني، بضبط منصة اطلاق صواريخ استهدفت السفارة الامريكية شرقي العاصمة .

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "قوة امنية تتمكن من العثور على منصة اطلاق الصواريخ التي استهدفت محيط السفارة الامريكية ضمن منطقة الاوسمة والانواط شرق العاصمة".

وكان مصدر امني أفاد، اليوم السبت، بسماع دوي صفارات الانذار بالسفارة الامريكية في ، مشيرا الى استهداف محيطها بالصواريخ.