العراق "يخبئ" طائراته خشية على اسطوله من الصواريخ والمسيرات

وقال مدير المكتب الإعلاميِّ في الوزارة ميثم إنَّ "الوزارة كثّفتْ إجراءاتها للحفاظ على سلامة أسطول الخطوط الجويَّة العراقيَّة في ظلِّ التطوّرات الأمنيَّة التي تشهدها المنطقة".وبين أنَّ "الطائرات جرى توزيعها في مواقع مؤمَّنةٍ داخل المطارات على وفق ضوابط فنيَّةٍ وأمنيَّةٍ مدروسةٍ بالتنسيق مع الجهات المختصَّة"، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.وأوضح أنَّ "هذه الإجراءات تهدف إلى توفير أعلى مستويات الحماية للطائرات والحفاظ على جاهزيتها حال استئناف الرحلات الجويَّة، مؤكّداً أنَّ إعادة فتح الأجواء مرهونةٌ بتقييم الوضع الأمنيِّ من قبل الجهات المختصَّة وبما ينسجم مع المعايير الدوليَّة لسلامة الطيران".