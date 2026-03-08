مسعود بارزاني يتهم "المقاومة" بالاعتداء على كردستان ويوجه دعوة للحكومة والاطار التنسيقي

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
نشرة أخبار السومرية
من
12:45 PM
الى
01:20 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
واشنطن تنفي وقوع جنود أمريكيين في الأسر لدى إيران
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-558260-639085704245893870.jpeg
مسعود بارزاني يتهم "المقاومة" بالاعتداء على كردستان ويوجه دعوة للحكومة والاطار التنسيقي
أمن
2026-03-08 | 08:37
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
657 شوهد
اتهم رئيس الحزب الديمقراطي
مسعود بارزاني
، فصائل المقاومة بالوقوف وراء القصف الذي تتعرض له مدن
كردستان
، فيما دعا الحكومة والاطار التنسيقي للتدخل
الجدي
.
وقال
بارزاني
، في بيان: "لمن المؤسف جدًا وجود الكثير من الحروب والتوترات في منطقتنا حاليًا، ولطالما كان أملنا، الآن وفي السابق، أن تُحل جميع المشاكل والعقبات عبر السبل السلمية، لأن الحرب دائمًا ما تكون سببًا للدمار والخراب".
واضاف "وفي هذا السياق، يثير الدهشة قيام بعض المجموعات والأطراف، تحت مسمى المقاومة، وبذرائع وشعارات واهية، بالسماح لأنفسهم بالاعتداء على الأماكن المدنية والبنى التحتية الاقتصادية لإقليم
كردستان
وقواعد ومقرات البيشمركة، هذا يعد استدعاءً للحرب واعتداءً صارخًا على حقوق المواطنين واستقرار وأمن
إقليم كردستان
".
وتابع "يجب على الجميع أن يعلم جيدًا أن لضبط النفس حدودًا، كما أن البيشمركة لم تقبل يومًا الظلم والجور من أي طرف كان".
وطالب بارزاني "الحكومة ومجلس النواب العراقي والأطراف السياسية، لا سيما الإطار التنسيقي، بالتدخل
الجدي
ووضع حد لهذه الاعتداءات، لأن استمرار هذا النهج ستكون له عواقب وخيمة".
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
مقالات ذات صلة
تنسيقية المقاومة العراقية توجه خطابا الى الحكومة المقبلة
15:54 | 2026-01-04
الإطار التنسيقي يوجه دعوة لنوابه تخص انتخاب رئيس الجمهورية
15:07 | 2026-02-04
بارزاني يدين الاعتداء على الكرد ويوجه رسالة الى الحكومة السورية
06:45 | 2026-01-08
الإطار التنسيقي يرفض استخدام الأراضي العراقية للاعتداء على أي دولة
10:30 | 2026-01-15
مسعود
بارزاني
مجلس النواب العراقي
مسعود بارزاني
إقليم كردستان
مجلس النواب
قال بارزاني
كردستان
مجلس ال
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
المحافظات التي قررت تعطيل الدوام في المدارس والجامعات
محليات
37.29%
04:24 | 2026-03-07
المحافظات التي قررت تعطيل الدوام في المدارس والجامعات
04:24 | 2026-03-07
محافظة عراقية تعطل دوام المدارس الاحد والاثنين المقبلين
محليات
25.68%
17:47 | 2026-03-06
محافظة عراقية تعطل دوام المدارس الاحد والاثنين المقبلين
17:47 | 2026-03-06
التربية تحسم الجدل حول طبيعة دوام المدارس
محليات
21.24%
12:11 | 2026-03-07
التربية تحسم الجدل حول طبيعة دوام المدارس
12:11 | 2026-03-07
قفزة جديدة في أسعار الدولار بالأسواق العراقية اليوم
اقتصاد
15.78%
03:36 | 2026-03-07
قفزة جديدة في أسعار الدولار بالأسواق العراقية اليوم
03:36 | 2026-03-07
المزيد
أحدث الحلقات
سوشيل رمضان
تشغيل تجريبي لمنظومة الإشارات الذكية في بغداد - سوشيل رمضان 2026 - حلقة ١٩ | رمضان 2026
12:00 | 2026-03-08
سوشيل رمضان
تشغيل تجريبي لمنظومة الإشارات الذكية في بغداد - سوشيل رمضان 2026 - حلقة ١٩ | رمضان 2026
12:00 | 2026-03-08
رمضان والناس
ضفاف دجلة - رمضان والناس - الحلقة ١٥ | رمضان 2026
18:00 | 2026-03-07
رمضان والناس
ضفاف دجلة - رمضان والناس - الحلقة ١٥ | رمضان 2026
18:00 | 2026-03-07
ليلة رمضانية
الفنان كرار صلاح - ليلة رمضانية - الحلقة ١٧ | رمضان 2026
16:30 | 2026-03-07
ليلة رمضانية
الفنان كرار صلاح - ليلة رمضانية - الحلقة ١٧ | رمضان 2026
16:30 | 2026-03-07
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٧ آذار ٢٠٢٦ | 2026
13:45 | 2026-03-07
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٧ آذار ٢٠٢٦ | 2026
13:45 | 2026-03-07
تاخذ لو تنطي؟
جولة في حي الاعلام - تاخذ لو تنطي - الحلقة ١٤ | رمضان 2026
13:00 | 2026-03-07
تاخذ لو تنطي؟
جولة في حي الاعلام - تاخذ لو تنطي - الحلقة ١٤ | رمضان 2026
13:00 | 2026-03-07
حديث رمضان
ضعف الانتماء الأسري - حديث رمضان - حلقة ١٨ | رمضان 2026
12:30 | 2026-03-07
حديث رمضان
ضعف الانتماء الأسري - حديث رمضان - حلقة ١٨ | رمضان 2026
12:30 | 2026-03-07
اوگف داگلك
مواقف غريبة وطريفة يكشفها الناس من حياتهم - اوگف داگلك حلقة ١٦ | رمضان 2026
16:30 | 2026-03-06
اوگف داگلك
مواقف غريبة وطريفة يكشفها الناس من حياتهم - اوگف داگلك حلقة ١٦ | رمضان 2026
16:30 | 2026-03-06
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 06-03-2026 | 2026
14:00 | 2026-03-06
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 06-03-2026 | 2026
14:00 | 2026-03-06
من الأخير في رمضان
العراق يلمّ أطراف ثوبه هرباً من نار الحـ رب - من الأخير في رمضان - حلقة ١٣ | رمضان 2026
18:00 | 2026-03-05
من الأخير في رمضان
العراق يلمّ أطراف ثوبه هرباً من نار الحـ رب - من الأخير في رمضان - حلقة ١٣ | رمضان 2026
18:00 | 2026-03-05
تغطية خاصّة
على وقع الضربات… الدبلوماسية في مهب الريح - اليوم الخامس - تغطية خاصة | 2026
14:30 | 2026-03-05
تغطية خاصّة
على وقع الضربات… الدبلوماسية في مهب الريح - اليوم الخامس - تغطية خاصة | 2026
14:30 | 2026-03-05
الأكثر مشاهدة
سوشيل رمضان
تشغيل تجريبي لمنظومة الإشارات الذكية في بغداد - سوشيل رمضان 2026 - حلقة ١٩ | رمضان 2026
12:00 | 2026-03-08
سوشيل رمضان
تشغيل تجريبي لمنظومة الإشارات الذكية في بغداد - سوشيل رمضان 2026 - حلقة ١٩ | رمضان 2026
12:00 | 2026-03-08
رمضان والناس
ضفاف دجلة - رمضان والناس - الحلقة ١٥ | رمضان 2026
18:00 | 2026-03-07
رمضان والناس
ضفاف دجلة - رمضان والناس - الحلقة ١٥ | رمضان 2026
18:00 | 2026-03-07
ليلة رمضانية
الفنان كرار صلاح - ليلة رمضانية - الحلقة ١٧ | رمضان 2026
16:30 | 2026-03-07
ليلة رمضانية
الفنان كرار صلاح - ليلة رمضانية - الحلقة ١٧ | رمضان 2026
16:30 | 2026-03-07
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٧ آذار ٢٠٢٦ | 2026
13:45 | 2026-03-07
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٧ آذار ٢٠٢٦ | 2026
13:45 | 2026-03-07
تاخذ لو تنطي؟
جولة في حي الاعلام - تاخذ لو تنطي - الحلقة ١٤ | رمضان 2026
13:00 | 2026-03-07
تاخذ لو تنطي؟
جولة في حي الاعلام - تاخذ لو تنطي - الحلقة ١٤ | رمضان 2026
13:00 | 2026-03-07
حديث رمضان
ضعف الانتماء الأسري - حديث رمضان - حلقة ١٨ | رمضان 2026
12:30 | 2026-03-07
حديث رمضان
ضعف الانتماء الأسري - حديث رمضان - حلقة ١٨ | رمضان 2026
12:30 | 2026-03-07
اوگف داگلك
مواقف غريبة وطريفة يكشفها الناس من حياتهم - اوگف داگلك حلقة ١٦ | رمضان 2026
16:30 | 2026-03-06
اوگف داگلك
مواقف غريبة وطريفة يكشفها الناس من حياتهم - اوگف داگلك حلقة ١٦ | رمضان 2026
16:30 | 2026-03-06
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 06-03-2026 | 2026
14:00 | 2026-03-06
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 06-03-2026 | 2026
14:00 | 2026-03-06
من الأخير في رمضان
العراق يلمّ أطراف ثوبه هرباً من نار الحـ رب - من الأخير في رمضان - حلقة ١٣ | رمضان 2026
18:00 | 2026-03-05
من الأخير في رمضان
العراق يلمّ أطراف ثوبه هرباً من نار الحـ رب - من الأخير في رمضان - حلقة ١٣ | رمضان 2026
18:00 | 2026-03-05
تغطية خاصّة
على وقع الضربات… الدبلوماسية في مهب الريح - اليوم الخامس - تغطية خاصة | 2026
14:30 | 2026-03-05
تغطية خاصّة
على وقع الضربات… الدبلوماسية في مهب الريح - اليوم الخامس - تغطية خاصة | 2026
14:30 | 2026-03-05
اخترنا لك
تفاصيل جديدة حول تفجير الكرادة
10:38 | 2026-03-08
طبيعة تفجير الكرادة
09:09 | 2026-03-08
العراق "يخبئ" طائراته خشية على اسطوله من الصواريخ والمسيرات
03:16 | 2026-03-08
رئيس البرلمان الايراني: اذا استمرت الحرب هكذا.. لا انتاج ولا بيع للنفط في المنطقة
01:37 | 2026-03-08
ضبط منصة اطلاق صواريخ شرقي بغداد
17:38 | 2026-03-07
استهداف جديد لمحيط مطار أربيل
16:28 | 2026-03-07
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.