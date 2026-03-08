مسعود بارزاني يتهم "المقاومة" بالاعتداء على كردستان ويوجه دعوة للحكومة والاطار التنسيقي

وقال ، في بيان: "لمن المؤسف جدًا وجود الكثير من الحروب والتوترات في منطقتنا حاليًا، ولطالما كان أملنا، الآن وفي السابق، أن تُحل جميع المشاكل والعقبات عبر السبل السلمية، لأن الحرب دائمًا ما تكون سببًا للدمار والخراب".واضاف "وفي هذا السياق، يثير الدهشة قيام بعض المجموعات والأطراف، تحت مسمى المقاومة، وبذرائع وشعارات واهية، بالسماح لأنفسهم بالاعتداء على الأماكن المدنية والبنى التحتية الاقتصادية لإقليم وقواعد ومقرات البيشمركة، هذا يعد استدعاءً للحرب واعتداءً صارخًا على حقوق المواطنين واستقرار وأمن ".وتابع "يجب على الجميع أن يعلم جيدًا أن لضبط النفس حدودًا، كما أن البيشمركة لم تقبل يومًا الظلم والجور من أي طرف كان".وطالب بارزاني "الحكومة ومجلس النواب العراقي والأطراف السياسية، لا سيما الإطار التنسيقي، بالتدخل ووضع حد لهذه الاعتداءات، لأن استمرار هذا النهج ستكون له عواقب وخيمة".