تفاصيل جديدة حول تفجير الكرادة

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ان "اخبار ورد بوقوع انفجار جسم غريب في / حيث توجهت على الفور الدوريات الى محل الحادث وتبين انفجار جسم غريب وضع أسفل عجلة نوع جيب (لاريدو) كانت مركونة في المكان، وتعود لاحد المواطنين، ما أدى إلى أضرار مادية بالعجلة، من دون وقوع إصابات".واضافت "بعد التدقيق تبيّن قيام شخصين يستقلان دراجة نارية بالاقتراب من العجلة ووضع جسم غريب أسفلها ولاذا بالفرار من مكان الحادث"، موضحة انه "تم تشكيل فريق عمل بأشراف قائد شرطة لمتابعة الحادث والقبض على المتورطين".