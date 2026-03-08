حملة امنية كبرى في الأسواق بشأن الدولار

وقال رئيس دائرة العلاقات والإعلام بالوزارة اللواء في بيان ورد لـ – ان "مفارز نفذت سلسلة عمليات أمنية نوعية في عدد من المحافظات، أسفرت عن ضبط (62) مكتب صرافة غير مجاز يمارس نشاطه بشكل مخالف للقانون".وأضاف أن "هذه العمليات أدت أيضاً إلى إلقاء القبض على (80) متهماً لقيامهم بعمليات تعامل غير مشروع بالدولار خارج الأطر القانونية المعتمدة، فضلاً عن القبض على (40) متهماً آخرين بتهم تتعلق بـ غسل الأموال".وأشار إلى أن "هذه الإجراءات جاءت ضمن الجهود المستمرة لوزارة الداخلية في ملاحقة الجرائم الاقتصادية والتلاعب بالعملة"، مؤكداً أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة لينالوا جزاءهم العادل وفق القانون".وتابع أن " مستمرة في متابعة المخالفين وضبط أي نشاط غير مشروع لما له من تأثير سلبي على والاستقرار المالي في البلاد".