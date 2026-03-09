العراق.. سقوط مسيرتين في مناطق متفرقة

وقال المصدر لـ ، ان "طائرتين مسيرتين سقطتا في مناطق متفرقة من محافظتي ونينوى".واضاف ان "احداها سقطت في والثانية سقطت في مدينة من دون تسجيل خسائر بشرية او إلحاق اضرار مادية".