سقوط مسيرة في مجمع سكني غربي بغداد

أفاد مصدر أمني، مساء الاثنين، بسقوط مسيرة في مجمع سكني غربي .

وقال المصدر في حديث لـ ، "سقوط طائرة مسيرة ضمن قاطع في مجمع سكني مقابل دائرة البنى التحتية".

وأضاف المصدر أن "المسيرة واحدة من الطائرات التي تم ابعادها من قبل الدفاعات الجوية في قاعدة "، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.