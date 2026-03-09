بغداد.. استهداف محيط قاعدة فكتوريا بطائرة مسيرة

أفاد مصدر أمني، مساء الاثنين، بتعرص محيط قاعدة غربي للاستهداف بطائرة مسيرة.

وقال المصدر في حديث لـ ، "استهداف محيط قاعدة بطائرة مسيرة والدفاعات الجوية تتمكن من إبعادها".

وأضاف المصدر أنه "تم اسقاطها في محيط "، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.