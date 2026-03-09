أربيل.. إسقاط ثلاث طائرات مسيرة بينها قرب قنصلية الإمارات

كشف ، عن إسقاط ثلاث طائرات مسيرة بينها قرب قنصلية الإمارات في .



وقال الجهاز في بيان، "وفقا لمعلومات مكافحة الإرهاب ، قامت قوات التحالف ليلة الاثنين 9 مارس 2026، الساعة 22:24، بتدمير ثلاث قنابل من أجواء ".

وأضاف البيان "حيث سقطت بقايا إحدى الطائرات المسيرة المدمرة بالقرب من قنصلية الإمارات، آملين ألا تصب أي حياة بجروح".