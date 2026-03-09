قصف جوي يستهدف مقراً للحشد في القائم

أفاد مصدر أمني، بتعرض مقر للحشد الشعبي لقصف جوي في القائم غربي .

وقال المصدر في حديث لـ ، "استهداف احد مقرات الحشد في القائم بقصف جوي".

ولم يذكر المصدر المزيد من التفاصيل.