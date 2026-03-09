نجاة رئيس هيئة المنافذ من قصف صاروخي في الشلامجة

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "رئيس هيئة المنافذ نجا من قصف صاروخي في الشلامجة"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وكان مصدر امني أفاد، الاثنين، بتعرض منطقة تبعد 5 كيلومترات عن منفذ الشلامجة الحدودي للاستهداف داخل العمق الايراني.