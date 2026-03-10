تفاصيل ما حصل في كركوك فجر اليوم

وقال المصدر لـ ، ان "قصفا جويا استهدف مقر لواء 40 بالحشد الشعبي في قضاء الدبس بكركوك ما ادى الى استشهاد اكثر من 6 واصابة 3 اخرين بجروح".واضاف ان "المصابين نقلوا الى مستشفى الجمهوري لتلقي العلاج"، مشيرا إلى ان "هناك منتسبين اخرين تحت الانقاض يجري البحث عنهم".