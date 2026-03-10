بيان رسمي بشان حادثة كركوك

وقالت القيادة في بيان ورد لـ ، "ببالغ الحزن والأسى، وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ننعى كوكبة من أبطالنا في الذين ارتقوا شهداء فجر اليوم، كما نبتهل إلى العلي القدير بالدعاء لعدد من المقاتلين الذين أُصيبوا إثر هذا القصف الغادر الذي استهدفهم في قضاء الدبس بمحافظة ".واضافت "نُدين بأشد العبارات هذا الاعتداء الآثم الذي طال المقاتلين الشجعان وهم يؤدون واجبهم الوطني"، موضحة ان "هذا الاستهداف لا يمثل اعتداءً على مرابطة او قوة او مقر بعينه ، بل هو استهداف صارخ للعراق".