الامم المتحدة تحذر من عواقب بيئية وخيمة للحرب في الشرق الاوسط

وقال ، المتحدث باسم الأمين العام، في مؤتمر صحافي "نواصل دق ناقوس الخطر بشأن الأثر الإنساني لتصاعد العنف في أجزاء من الشرق الأوسط، والذي يؤدي إلى ارتفاع عدد الضحايا المدنيين وتضرر البنية التحتية المدنية وتزايد نزوح السكان".وأضاف أن "تشعر بقلق بالغ إزاء عدد التقارير الواردة عن الهجمات الأخيرة على منشآت النفط والتي قد تخلف عواقب بيئية وخيمة في جميع أنحاء المنطقة، مع آثار فورية محتملة على المياه الصالحة للشرب والهواء الذي يحتاجه الناس للتنفس والغذاء".