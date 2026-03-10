استغلال لاجواء الحرب.. ضبط عجلات محملة بالغاز متوجهة للتخزين والاحتكار في بغداد

وقالت الشركة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "في إطار إدامة عمليات مكافحة التهريب واحتكار الغاز السائل (غاز الطبخ)، تمكنت مفارز هيأة التفتيش وبإسناد من القوات الأمنية من ضبط عدد من المتاجرين بأسطوانات غاز الطبخ في جانب من العاصمة ".واوضحت ان "هذه العملية جاءت خلال حملة ميدانية لمتابعة آليات تجهيز المواطنين بمادة الغاز ومنع حالات الاستغلال والاحتكار، حيث أسفرت الحملة عن ضبط أربع سيارات نوع محمّلة بأسطوانات غاز الطبخ المملوءة، كانت معدّة للاحتكار والخزن بصورة غير قانونية بهدف بيعها بأسعار أعلى من السعر الرسمي".وأكدت هيأة التفتيش استمرار حملاتها الرقابية في مختلف مناطق العاصمة بغداد لمتابعة منافذ التجهيز ومنع حالات التلاعب بقوت المواطنين، داعيةً المواطنين لضرورة الابلاغ عن المخالفات وعمليات التهريب والاحتكار ليتسنى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين.واكد مواطنون في عددد من مناطق العاصمة بغداد ارتفاع اسعار غا الطبخ حيث وصل سعر الاسطوانة الى اكثر من 20 الف دينار ببعض المناطق، على الرغم من توفر الغاز في محطات الانتاج وبسعر 5 الاف دينار للاسطوانة، الا انه مع اجواء الحرب بدأ بعض الوكلاء غير الرسميين بتخزين الاسطوانات وعدم بيعها لغرض بيعها باسعار اعلى في وقت لاحق.