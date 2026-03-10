الحرس الثوري يعلن استهداف قاعدة حرير بـ5 صواريخ.. ماذا بقي في القاعدة بعد 12 هجوما منذ بدء الحرب؟

وأعلنت العلاقات العامة بالحرس الثوري في بيان اليوم الثلاثاء، ان "ابطال الوحدة الصاروخية بالقوة البرية للحرس الثوري اطلقوا خمسة صواريخ على مقر الجيش الامريكي المعتدي في قاعدة حرير باقليم ".وهذه هي المرة الـ12 التي تتم فيها مهاجمة قاعدة الحرير منذ بدء الحرب قبل اكثر من 10 ايام، فيما تطرح تساؤلات جدية عن سبب تكرار قصف ذات الموقع لاكثر من مرة، فمن المفترض ان هذه الضربات قد ادت الى تدمير القاعدة الا انها يبدو لا تزال تتحمل المزيد من الصواريخ.