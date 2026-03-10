عبر العراق.. عودة 3500 معتمر ايراني عالق في السعودية

وقال رئيس والزيارة الايراني ، انه "بالنظر إلى ظروف الحرب المفروضة يوجود 9000 حاج في ، فضلاً عن وجود عدد من الحجاج في الأماكن ".واشار الى انه "تم إنشاء مراكز قيادة على وجه السرعة في المملكة العربية ، ومحطة الحدودية، والعراق، والمحطة الحدودية، واتُخذت الترتيبات اللازمة لراحة الحجاج وسلامتهم طوال الطريق، وبفضل خبرة موسم السابق وتعاون الجهات المعنية في والمملكة العربية السعودية، تمكنا من بدء عملية عودة الحجاج، وفي الأيام القليلة المقبلة، دخل نحو 3500 شخص البلاد سالمين حتى الآن".وأضاف: "من المتوقع أن يغادر جميع حجاج بلادنا المملكة العربية السعودية بحلول يوم الأربعاء وأن يدخلوا جميعاً الوطن الإسلامي بأمان بحلول يوم الخميس".