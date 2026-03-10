تحذير جديد .. الامريكيون يواجهون خطر الاختطاف في العراق

وقالت السفارة في بيان ورد لـ ، انه "لا توجد أولوية أعلى من سلامة المواطنين الأمريكيين بالنسبة للرئيس ووزير الخارجية روبيو ولوزارة الخارجية بأكملها"، مبينة ان " والجماعات المسلحة الموالية لها ما تزال تشكل تهديدًا خطيرًا للأمن العام".وحثت "المواطنين الأمريكيين على توخي الحذر وتجنب لفت الأنظار والابتعاد عن المناطق التي قد تجعلهم هدفًا"، موضحا ان "التجمع في المناطق المرتبطة بالولايات المتحدة أو مع مجموعات من المواطنين الأمريكيين الآخرين قد يعرضكم للخطر".وتابعت "لقد وقعت هجمات ضد مواطنين أمريكيين ومصالح أمريكية في ، ويواجه الأمريكيون خطر الاختطاف، وتعرضت شركات أمريكية وفنادق يرتادها الأجانب ومنشآت أخرى في العراق، بما في ذلك تلك التي لها صلات بالولايات المتحدة، لهجمات".وذكرت "كما تعرضت مواقع حيوية في جميع أنحاء العراق لهجمات"، لافتة إلى "اننا نتابع الوضع عن كثب، وملتزمون بتوفير المعلومات والمساعدة في الوقت المناسب للمواطنين الأمريكيين. سلامتكم هي أولويتنا القصوى".وبينت "ملتزمون بتزويدكم بأحدث المعلومات التي تحتاجونها لاتخاذ قرارات مدروسة بشأن سلامتكم"، حاثة "المواطنين الأمريكيين في العراق الى المغادرة بمجرد أن تكون الظروف آمنة لذلك. أما الأمريكيون الذين يختارون عدم المغادرة، فعليهم الاستعداد للبقاء في مكان آمن لفترات طويلة، مع الحرص على توفير كميات كافية من الطعام والماء والأدوية وغيرها من المستلزمات الأساسية".وبينت "يمكن للمواطنين الأمريكيين في العراق الاتصال بوزارة الخارجية على الرقم (+1-202-501-4444) للحصول على معلومات ومساعدة بشأن المغادرة".خيارات المغادرةوأشارت إلى أن "المجال الجوي مغلق، والرحلات التجارية متوقفة حاليًا من العراق، حيث تتوفر طرق برية إلى والكويت والمملكة العربية وتركيا ومعظم الحدود البرية مفتوحة، ولكنها قد تُغلق في أي وقت"، داعية "المسافرين الى توقع تأخيرات طويلة أثناء العبور".ونصحت السفارة "المواطنين الأمريكيين بشدة بالمغادرة عبر إحدى هذه الطرق البرية إذا اعتقدوا أن ذلك آمن. قد يكون المجال الجوي في الدول المجاورة مغلقًا أيضًا، وتُطبق شروط الدخول والخروج المحلية الخاصة بكل دولة. تهدف المعلومات التالية إلى مساعدتكم في اتخاذ القرار، وهي عرضة للتغيير".الأردن• لا توجد رحلات جوية تجارية حاليًا من مطار الملكة علياء الدولي، ولكن قد تستمر بعض الاضطرابات في الرحلات. يمكنكم الاطلاع على معلومات الرحلات المغادرة من عمّان هنا: https://www.qaiairport.com/en/arrivals-departures/• لا تتوفر تأشيرات الدخول عند الوصول عبر المعبر الحدودي البري مع العراق. يجب على المواطنين الأمريكيين التقدم بطلب للحصول على تأشيرة إلكترونية من خلال .• لا توجد رحلات جوية تجارية حاليًا من الكويت بسبب استمرار خطر الهجمات الصاروخية وهجمات الطائرات المسيّرة. الطرق البرية إلى مفتوحة. قد يُغلق المعبر الحدودي ويُعاد فتحه في أي وقت.• يمكن للمواطنين الأمريكيين الحصول على تأشيرات عند الوصول إلى الكويت. يجب أن يكون جواز السفر ساري المفعول لمدة ستة أشهر على الأقل للسماح بالدخول.• يمكن الاطلاع على معلومات للمواطنين الأمريكيين المغادرين من الكويت والداخلين إلى المملكة العربية السعودية على صفحة "تنبيهات للمواطنين الأمريكيين" على موقع سفارة في الكويت.• يمكن للمواطنين الأمريكيين الراغبين في العودة إلى الولايات المتحدة من أو أو الكويت أو المملكة العربية السعودية أو الإمارات العربية المتحدة أو قطر إكمال هذه الاستمارة للحصول على معلومات حول خيارات المغادرة التي تُسهّلها الحكومة الأمريكية: https://mytravel.state.gov/s/crisis-intake .المملكة العربية السعودية• توجد رحلات جوية تجارية حاليًا من المملكة العربية السعودية.• يُنصح بشدة المواطنين الأمريكيين بالتقدم بطلب للحصول على تأشيرة إلكترونية سعودية قبل 48 ساعة على الأقل من السفر لتجنب التأخير على الحدود. للتقديم، ستحتاجون إلى جواز سفركم وصورة شخصية حديثة بحجم صورة جواز السفر ونموذج طلب إلكتروني مُعبأ وعنوان بريد إلكتروني صالح. تبلغ التكلفة حوالي 105 دولارات أمريكية، وعادةً ما تستغرق معالجة الطلب أقل من يومي عمل. تُبدي المملكة العربية السعودية مرونة مع المواطنين الأمريكيين، وقد تسمح لهم بالدخول حتى لو كانت صلاحية جوازات سفرهم أقل من 6 أشهر.• يمكن للمواطنين الأمريكيين الراغبين في العودة إلى الولايات المتحدة من البحرين أو إسرائيل أو الكويت أو المملكة العربية السعودية أو الإمارات العربية المتحدة أو قطر إكمال هذه الإستمارة للحصول على معلومات حول خيارات المغادرة التي تُسهّلها الحكومة الأمريكية: https://mytravel.state.gov/s/crisis-intake .• تتوفر حاليًا رحلات جوية تجارية من تركيا.• يمكن للمواطنين الأمريكيين دخول تركيا بدون تأشيرة لمدة تصل إلى 90 يومًا. إذا كانت صلاحية جواز السفر أقل من 6 أشهر، يُرجى التواصل مع Ankara-ACS@state.gov للحصول على المساعدة.• اقرأوا إرشادات السفر إلى تركيا، واعلموا أن المنطقة التركية القريبة من الحدود الإيرانية والعراقية مُصنّفة ضمن المستوى 4 - ممنوع السفر.اتبعوا إرشادات لحماية أنفسكم من عمليات الاحتيال. كونوا حذرين من أي شخص يطلب منكم أموالاً. إذا كنتم ضحية لعملية احتيال، فتعرّفوا على الطرق التي يمكن لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) مساعدتكم من خلالها.البقاء في أماكن آمنة:• صدرت البعثة الأمريكية في العراق تنبيهًا بالبقاء في المنازل في جميع أنحاء العراق. نوصي جميع المواطنين الأمريكيين الموجودين في العراق باتباع نفس الإجراء حتى إشعار آخر. قدر الإمكان، ابقوا في منازلكم أو فنادقكم أو أي مبنى آمن آخر، وابتعدوا عن النوافذ.• شهد العراق أعمال شغب واحتجاجات ومظاهرات أخرى ضد الولايات المتحدة، لا سيما على الضفة الجنوبية لجسر 14 يوليو وساحة التحرير في . اتسمت هذه الأعمال بالعنف، وهناك دعوات لمزيد من المظاهرات في جميع أنحاء العراق. يجب على المواطنين الأمريكيين تجنب هذه المناطق.• استهدفت ميليشيات موالية لإيران فنادق يرتادها الأجانب في إقليم . يجب على المواطنين الأمريكيين دراسة خيارات الإقامة في تلك المنطقة بعناية.• لا يزال خطر الصواريخ والطائرات المسيرة والقذائف في المجال الجوي العراقي قائمًا. ابقوا في أماكن محصنة قدر الإمكان لتجنب سقوط الحطام.• أغلقت السلطات العراقية المنطقة الدولية في ، باستثناءات محدودة. يرجى عدم محاولة التوجه إلى السفارة في بغداد أو القنصلية العامة في أربيل نظرًا لتشديد الإجراءات الأمنية.عمليات السفارة والقنصليةفي الثاني من آذار، أمرت الأمريكية موظفي الحكومة الأمريكية غير الأساسيين في بمغادرة العراق بسبب خطر نشوب نزاع مسلح. وقد علّقت في بغداد والقنصلية العامة في أربيل جميع الخدمات القنصلية الروتينية. يُرجى من المواطنين الأمريكيين التواصل عبر البريد الإلكتروني BaghdadACS@state.gov أو ErbilACS@state.gov في حالات الطوارئ.الإجراءات الواجب اتخاذها• حافظوا على التواصل مع عوائلكم واصدقائكم لاطلاعهم على وضعكم.• تأكدوا من صلاحية وثائق سفركم وسهولة الوصول إليها. إذا كانت صلاحية جواز سفركم أقل من ستة أشهر، تواصلوا مع BaghdadACS@state.gov أو ErbilACS@state.gov .• ابحثوا عن أماكن آمنة داخل منزلكم أو في مبنى آمن آخر. جهّزوا أنفسكم بكمية كافية من الطعام والماء والأدوية وغيرها من المستلزمات الأساسية.• في حال وقوع هجوم، ابتعدوا عن أي حطام، وتابعوا وسائل الإعلام للحصول على التوجيهات الرسمية.• تجنبوا الاحتجاجات والمظاهرات والتزموا الصمت وكونوا على دراية بما يحيطكم.• انتبهوا جيدًا لما يعلنه المسؤولين المحليين.• اعتمدوا فقط على المعلومات من مصادر موثوقة، مثل وزارة الخارجية الأمريكية.• اتبعوا إرشادات وزارة الخارجية لحماية أنفسكم من عمليات الاحتيال، واحذروا من أي شخص يطلب منكم المال. إذا كنتم ضحية لعملية احتيال، فتعرّفوا على الطرق التي يمكن لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) مساعدتكم من خلالها.• سجّلوا في برنامج تسجيل المسافرين الذكي (STEP) لتلقّي تحديثات السلامة والأمن من السفارة الأمريكية.• احرصوا على شحن هواتفكم الجوالة وبرمجتها مسبقًا بأرقام الطوارئ التالية.لتلقي المساعدة:• رقم الطوارئ المحلي في العراق: 911 • سفارة الولايات المتحدة في بغداد: BaghdadACS@state.govالقنصلية العامة في أربيل ErbilACS@state.gov• وزارة الخارجية الأمريكية: اتصل على الرقم 202-501-4444 من خارج الولايات المتحدة، أو على الرقم 888-407-4747 من داخل الولايات المتحدة وكندا.