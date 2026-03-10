خلية الإعلام الأمني تنفي وجود قوات غير عراقية قرب مطار بغداد

وقالت الخلية في بيان، "تنفي خلية ما تم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود جنود أو قوات غير عراقية ضمن الانتشار الأمني قرب "، مؤكدة أن "جميع القوات الموجودة هي قوات أمنية عراقية خالصة تعمل وفق واجباتها الاعتيادية".كما أكدت الخلية أن "ما يُشاهد من انتشار للقوات الأمنية أو إقامة بعض السيطرات يأتي ضمن الخطة الأمنية الخاصة بشهر رمضان المبارك والأوضاع الأمنية الحالية، والتي تتضمن تكثيف الإجراءات في بعض المناطق الحيوية لتنظيم حركة العجلات وتعزيز الأمن خلال ".وأشارت الأمني إلى أن "الوضع الأمني مستقر وممتاز، ولا يوجد أي انتشار استثنائي خارج إطار الخطط الأمنية المعتمدة".