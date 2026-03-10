إسقاط مسيرتين في محيط قاعدة فكتوريا غربي بغداد

أفاد مصدر أمني، مساء الثلاثاء، بإسقاط طائرتين مسيرتين في محيط قاعدة غربي .

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "الدفاعات الجوية حاولت ابعاد مسيرة من التقرب من قاعدة فكتوريا وسقطت ضمن محيط القاعدة".

وأضاف المصدر أن "الدفاعات الجوية تمكنت ايضا من ابعاد واسقاط مسيرة أخرى حاولت التقرب من فكتوريا دون اصابات تذكر".