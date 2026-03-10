الحشد الشعبي ينفي قيام أي جهاز أمني بتفتيش مقراته

نفت ، الثلاثاء، قيام أي جهاز أمني بتفتيش مقراتها في .

وجاء في بيان للهيئة، "تنفي بشكل قاطع صحة المعلومات المتداولة على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام أي جهاز أمني بتفتيش مقرات تابعة للهيئة في ".

وأكدت الهيئة أن "هذه الأنباء عارية عن تمامًا، ولا تستند إلى أي مصدر رسمي"، داعية وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى "توخي الدقة في نقل الأخبار والاعتماد على المصادر الموثوقة والرسمية".



وشددت الهيئة على أن "جميع تشكيلاتها تعمل ضمن المنظومة الأمنية للدولة وبالتنسيق الكامل مع الجهات الأمنية المختصة"، مشيرة الى أن "نشر مثل هذه الأخبار المضللة يهدف إلى إثارة البلبلة وتشويه الحقائق".