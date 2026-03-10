الدفاع العراقية تستنكر قصف القواعد: استهداف لمقدرات الشعب

​استنكرت ، استهداف القواعد العسكرية في ، معتبرة أن المساس بالقواعد هو استهداف مباشر لمقدرات الشعب العراقي وقوته.

وجاء في بيان للوزارة، "تستنكر بأشد العبارات، العمليات العدائية المتكررة التي استهدفت وقاعدة الشهيد الجوية، عبر هجمات شُنت بالطائرات المسيرة والصواريخ على مدار الأيام القليلة الماضية".

وأضاف البيان "إزاء هذه الاعتداءات الآثمة، تود الوزارة توضيح وتأكيد الحقائق الآتية، إن هذه القواعد الجوية هي سيادية وعراقية خالصة، تخضع بالكامل لسلطة الدولة والقانون، ولا يتواجد فيها أي تمثيل لقوات أجنبية بمختلف مسمياتها".

وتضم هذه القواعد وفق البيان "أسراب الطائرات المقاتلة التابعة للقوة الجوية العراقية، وضباط ومنتسبي الجيش العراقي الباسل الذين يسهرون على أمن الوطن".

وتابع البيان "بالرغم من نجاح منظوماتنا الدفاعية وقواتنا الأمنية البطلة في التصدي لهذه الاعتداءات المتكررة وإحباط أهدافها، إلا أننا نؤكد أن لن تقف موقف ، بل ستتصدى بحزم وتلاحق قضائياً وميدانياً كل الجهات المتورطة التي تسول لها نفسها المساس بأمن المنشآت الحيوية واستقرار البلاد"، مضيفا أن "المساس بهذه القواعد هو استهداف مباشر لمقدرات الشعب العراقي وقوته العسكرية".