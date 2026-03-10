قصف جوي يستهدف مقرا في القائم

أفاد مصدر أمني، بأن مقرا للحشد الشعبي تعرض لقصف جوي في قضاء القائم غربي .

وقال المصدر في حديث لـ ، "استشهاد شخص واصابة 5 آخرين نتيجة ضربة جوية على احد مقرات الحشد بالقرب من الشريط الحدودي في القائم".

ولم يكشف المصدر المزيد من التفاصيل.