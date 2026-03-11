الخارجية: 1100 عراقي عالقون في لبنان بسبب الحرب

وقال وكيل للعلاقات الثنائية، إنَّ التقديرات الأولية تشير إلى أن عدد المواطنين العالقين في يبلغ نحو (1100) مواطن، وذلك نتيجة توقف بين ولبنان في ظل الظروف الأمنية الاستثنائية.وأشار إلى أنَّ في باشرت تنفيذ خطة طوارئ عاجلة للتعامل مع هذا الوضع، تضمنت مجموعة من الإجراءات الإنسانية والتنظيمية الرامية إلى توفير الدعم اللازم للمواطنين العراقيين المتواجدين في البلاد.وأضاف أنَّ السفارة افتتحت مركزي إيواء مؤقتين لاستقبال العائلات العراقية التي اضطرت إلى مغادرة مناطق الضاحية الجنوبية في بيروت وبعض مناطق نتيجة التوترات الأمنية. ووفق التقديرات، يقيم في هذين المركزين نحو (400) شخص من المواطنين العراقيين، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.واكد ان السفارة شرعت أيضاً في اتخاذ خطوات عملية لتنظيم عمليات الإجلاء التدريجي للمواطنين الراغبين في مغادرة لبنان، وقد جرى في هذا الإطار التنسيق مع عدد من الدول لتأمين مسارات بديلة للسفر بعد توقف الرحلات المباشرة، حيث تشمل هذه المسارات الإجلاء الجوي عبر ، فضلاً عن إمكانية الانتقال عبر دول أخرى لتسهيل عودة المواطنين إلى بلادهم.