الخارجية: 1100 عراقي عالقون في لبنان بسبب الحرب

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
ليلة رمضانية
من
05:40 AM
الى
06:40 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
الحرس الثوري يعلن إطلاق "الموجة 37": تستمر 3 ساعات
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-558489-639088071057453719.jpg
الخارجية: 1100 عراقي عالقون في لبنان بسبب الحرب
أمن
2026-03-11 | 02:23
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
215 شوهد
السومرية
نيوز-امن
كشفت
وزارة الخارجية
، اليوم الاربعاء، عن جهود تقودها لغرض تسهيل عودة العراقيين العالقين في الخارج، فيما اشارت الى ان اكثر من الف عراقي عالق في
لبنان
بحسب التقديرات.
وقال وكيل
وزارة الخارجية
للعلاقات الثنائية،
محمد حسين بحر العلوم
إنَّ التقديرات الأولية تشير إلى أن عدد المواطنين العالقين في
لبنان
يبلغ نحو (1100) مواطن، وذلك نتيجة توقف
حركة الطيران
بين
العراق
ولبنان في ظل الظروف الأمنية الاستثنائية.
وأشار
بحر العلوم
إلى أنَّ
سفارة جمهورية العراق
في
بيروت
باشرت تنفيذ خطة طوارئ عاجلة للتعامل مع هذا الوضع، تضمنت مجموعة من الإجراءات الإنسانية والتنظيمية الرامية إلى توفير الدعم اللازم للمواطنين العراقيين المتواجدين في البلاد.
وأضاف أنَّ السفارة افتتحت مركزي إيواء مؤقتين لاستقبال العائلات العراقية التي اضطرت إلى مغادرة مناطق الضاحية الجنوبية في بيروت وبعض مناطق
جنوب لبنان
نتيجة التوترات الأمنية. ووفق التقديرات، يقيم في هذين المركزين نحو (400) شخص من المواطنين العراقيين، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.
واكد ان السفارة شرعت أيضاً في اتخاذ خطوات عملية لتنظيم عمليات الإجلاء التدريجي للمواطنين الراغبين في مغادرة لبنان، وقد جرى في هذا الإطار التنسيق مع عدد من الدول لتأمين مسارات بديلة للسفر بعد توقف الرحلات المباشرة، حيث تشمل هذه المسارات الإجلاء الجوي عبر
المملكة العربية السعودية
، فضلاً عن إمكانية الانتقال عبر دول أخرى لتسهيل عودة المواطنين إلى بلادهم.
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
مقالات ذات صلة
الداخلية تمنح سمات مرور للعالقين من رعايا الدول بناءً على توصية وزارة الخارجية
09:37 | 2026-03-04
الإمارات تعلن بدء رحلات استثنائية لمغادرة المسافرين العالقين بسبب الاحداث
10:18 | 2026-03-02
بالفيديو.. معتمرون عراقيون عالقون في السعودية ويوجهون مناشداتهم
10:40 | 2026-01-12
تركيا تعلن منح تأشيرات دخول "ترانزيت" لكافة العراقيين العالقين بالمنافذ الجوية والبرية
07:27 | 2026-03-08
عراقيون
بيروت
المملكة العربية السعودية
محمد حسين بحر العلوم
سفارة جمهورية العراق
وزارة الخارجية
السومرية نيوز
محمد حسين بحر
سفارة جمهورية
حركة الطيران
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
مكتب السيد السيستاني يحدد مبلغ زكاة الفطرة
محليات
29.36%
13:06 | 2026-03-09
مكتب السيد السيستاني يحدد مبلغ زكاة الفطرة
13:06 | 2026-03-09
استعدوا لموجة الامطار التي تبدأ من الغد
محليات
26.69%
01:52 | 2026-03-10
استعدوا لموجة الامطار التي تبدأ من الغد
01:52 | 2026-03-10
تعطيل الدوام في عموم العراق الإثنين المقبل
محليات
25.04%
05:33 | 2026-03-09
تعطيل الدوام في عموم العراق الإثنين المقبل
05:33 | 2026-03-09
ايرادات وجباية ومنظومة صد مسيرات.. القرارات الكاملة لمجلس الوزراء اليوم
محليات
18.91%
12:51 | 2026-03-10
ايرادات وجباية ومنظومة صد مسيرات.. القرارات الكاملة لمجلس الوزراء اليوم
12:51 | 2026-03-10
المزيد
أحدث الحلقات
تغطية خاصّة
الحـ رب الأمريكية الإيرانية .. هل اقتربت النهاية؟ - تغطية خاصة | 2026
14:30 | 2026-03-10
تغطية خاصّة
الحـ رب الأمريكية الإيرانية .. هل اقتربت النهاية؟ - تغطية خاصة | 2026
14:30 | 2026-03-10
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ آذار ٢٠٢٦ | 2026
13:45 | 2026-03-10
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ آذار ٢٠٢٦ | 2026
13:45 | 2026-03-10
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 10-03-2026 | 2026
13:30 | 2026-03-10
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 10-03-2026 | 2026
13:30 | 2026-03-10
سوشيل رمضان
فلر وبوتكس بيد طبيبة وهمية في ديالى - سوشيل رمضان - حلقة ٢١ | رمضان 2026
11:00 | 2026-03-10
سوشيل رمضان
فلر وبوتكس بيد طبيبة وهمية في ديالى - سوشيل رمضان - حلقة ٢١ | رمضان 2026
11:00 | 2026-03-10
حديث رمضان
الاستشهاد - حديث رمضان - حلقة ٢١ | رمضان 2026
11:00 | 2026-03-10
حديث رمضان
الاستشهاد - حديث رمضان - حلقة ٢١ | رمضان 2026
11:00 | 2026-03-10
رمضان والناس
شارع الكفاح بغداد - رمضان والناس - الحلقة ١٦ | رمضان 2026
19:00 | 2026-03-08
رمضان والناس
شارع الكفاح بغداد - رمضان والناس - الحلقة ١٦ | رمضان 2026
19:00 | 2026-03-08
ليلة رمضانية
الفنان كرار صلاح - ليلة رمضانية - الحلقة ١٧ | رمضان 2026
16:30 | 2026-03-07
ليلة رمضانية
الفنان كرار صلاح - ليلة رمضانية - الحلقة ١٧ | رمضان 2026
16:30 | 2026-03-07
اوگف داگلك
رسبت بالجامعة واناشد امي ترا اني رسبت - اوگف داگلك - حلقة ١٧ | رمضان 2026
15:30 | 2026-03-07
اوگف داگلك
رسبت بالجامعة واناشد امي ترا اني رسبت - اوگف داگلك - حلقة ١٧ | رمضان 2026
15:30 | 2026-03-07
تاخذ لو تنطي؟
جولة في حي الاعلام - تاخذ لو تنطي - الحلقة ١٤ | رمضان 2026
13:00 | 2026-03-07
تاخذ لو تنطي؟
جولة في حي الاعلام - تاخذ لو تنطي - الحلقة ١٤ | رمضان 2026
13:00 | 2026-03-07
من الأخير في رمضان
العراق يلمّ أطراف ثوبه هرباً من نار الحـ رب - من الأخير في رمضان - حلقة ١٣ | رمضان 2026
18:00 | 2026-03-05
من الأخير في رمضان
العراق يلمّ أطراف ثوبه هرباً من نار الحـ رب - من الأخير في رمضان - حلقة ١٣ | رمضان 2026
18:00 | 2026-03-05
الأكثر مشاهدة
تغطية خاصّة
الحـ رب الأمريكية الإيرانية .. هل اقتربت النهاية؟ - تغطية خاصة | 2026
14:30 | 2026-03-10
تغطية خاصّة
الحـ رب الأمريكية الإيرانية .. هل اقتربت النهاية؟ - تغطية خاصة | 2026
14:30 | 2026-03-10
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ آذار ٢٠٢٦ | 2026
13:45 | 2026-03-10
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ آذار ٢٠٢٦ | 2026
13:45 | 2026-03-10
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 10-03-2026 | 2026
13:30 | 2026-03-10
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 10-03-2026 | 2026
13:30 | 2026-03-10
سوشيل رمضان
فلر وبوتكس بيد طبيبة وهمية في ديالى - سوشيل رمضان - حلقة ٢١ | رمضان 2026
11:00 | 2026-03-10
سوشيل رمضان
فلر وبوتكس بيد طبيبة وهمية في ديالى - سوشيل رمضان - حلقة ٢١ | رمضان 2026
11:00 | 2026-03-10
حديث رمضان
الاستشهاد - حديث رمضان - حلقة ٢١ | رمضان 2026
11:00 | 2026-03-10
حديث رمضان
الاستشهاد - حديث رمضان - حلقة ٢١ | رمضان 2026
11:00 | 2026-03-10
رمضان والناس
شارع الكفاح بغداد - رمضان والناس - الحلقة ١٦ | رمضان 2026
19:00 | 2026-03-08
رمضان والناس
شارع الكفاح بغداد - رمضان والناس - الحلقة ١٦ | رمضان 2026
19:00 | 2026-03-08
ليلة رمضانية
الفنان كرار صلاح - ليلة رمضانية - الحلقة ١٧ | رمضان 2026
16:30 | 2026-03-07
ليلة رمضانية
الفنان كرار صلاح - ليلة رمضانية - الحلقة ١٧ | رمضان 2026
16:30 | 2026-03-07
اوگف داگلك
رسبت بالجامعة واناشد امي ترا اني رسبت - اوگف داگلك - حلقة ١٧ | رمضان 2026
15:30 | 2026-03-07
اوگف داگلك
رسبت بالجامعة واناشد امي ترا اني رسبت - اوگف داگلك - حلقة ١٧ | رمضان 2026
15:30 | 2026-03-07
تاخذ لو تنطي؟
جولة في حي الاعلام - تاخذ لو تنطي - الحلقة ١٤ | رمضان 2026
13:00 | 2026-03-07
تاخذ لو تنطي؟
جولة في حي الاعلام - تاخذ لو تنطي - الحلقة ١٤ | رمضان 2026
13:00 | 2026-03-07
من الأخير في رمضان
العراق يلمّ أطراف ثوبه هرباً من نار الحـ رب - من الأخير في رمضان - حلقة ١٣ | رمضان 2026
18:00 | 2026-03-05
من الأخير في رمضان
العراق يلمّ أطراف ثوبه هرباً من نار الحـ رب - من الأخير في رمضان - حلقة ١٣ | رمضان 2026
18:00 | 2026-03-05
اخترنا لك
قيادة شرطة بابل تنفي تعرض معسكر كالسو للاستهداف
04:11 | 2026-03-11
تقديرات امريكية: خسارة 7 طائرات مسيرة منذ بدء الحرب واصابة 150 جنديا
03:27 | 2026-03-11
طائرة "درون" تقود صاحبها الى السجن المؤبد في بغداد
03:12 | 2026-03-11
"المقاومة الاسلامية في العراق": نفذنا 291 عملية في العراق والمنطقة وقتلنا 13 امريكيا منذ بدء الحرب
02:56 | 2026-03-11
قصف جوي يستهدف مقرا في القائم
19:25 | 2026-03-10
الدفاع العراقية تستنكر قصف القواعد: استهداف لمقدرات الشعب
17:48 | 2026-03-10
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.