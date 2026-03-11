"المقاومة الاسلامية في العراق": نفذنا 291 عملية في العراق والمنطقة وقتلنا 13 امريكيا منذ بدء الحرب

وقالت "المقاومة الاسلامية في "، في بيان تابعته ، ان "مجاهدي المقاومة الإسلامية في العراق نفذوا، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، إحدى وثلاثين عملية، بواسطة عشرات الطائرات المسيّرة والصواريخ على قواعد الاحتلال في العراق والمنطقة".واضافت انه "بذلك يصبح مجموع العمليات خلال الـ12 يومًا 291 عملية، أسفرت عن مقتل ثلاثة عشر أمريكيًا وإصابة العشرات منهم بينهم إصابات بالغة".