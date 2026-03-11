طائرة "درون" تقود صاحبها الى السجن المؤبد في بغداد

وقال المجلس في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "محكمة جنايات ، اصدرت حكماً بالسجن المؤبد بحق مجرم إرهابي ينتمي لكيان ، ضبط بحوزته طائرة مسيرة (درون) كان يخطط لاستخدامها في تنفيذ عمليات إرهابية لزعزعة الأمن والاستقرار في خلال عام 2024".واضاف ان "الإرهابي استخدم منزله ورشة لتصنيع وتجهيز هذه الطائرات حيث ضبط بحوزته طائرة مسيرة كان يروم استخدامها لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف المواطنين، بالإضافة إلى استغلالها في نقل تبرعات مالية لدعم كيان داعش الإرهابي".وبين ان "الحكم صدر بحقه استنادا لأحكام المادة الرابعة / 1 وبدلالة المادة الثانية /3 من رقم 13 لسنة 2005، واستدلالا بأحكام المادة 132/ 1 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969.