تقديرات امريكية: خسارة 7 طائرات مسيرة منذ بدء الحرب واصابة 150 جنديا

وبحسب بلومبيرغ فان خسرت حتى الان 7 طائرات مسيرة، في الوقت الذي اعلن الجانب الايراني اسقاط اكثر من 100 طائرة مسيرة.من جانب اخر، تشير تقارير البنتاغون المسلمة الى الامريكي، الى اصابة بين 140 و150 جنديا امريكيا، من بينهم 8 اصابات خطيرة، فيما عاد 108 منهم الى الخدمة مجددا بعد الشفاء، بالاضافة الى مقتل 7 جنود امريكيين، وهو رقم بعيد بالتأكيد عن الاحصائيات التي يقدمها الجانب الايراني عن عدد القتلى الامريكيين، حتى ان فصائل المقاومة العراقية لوحدها تقول انها قتلت 13 جنديا.كما تشير التقديرات الامريكية الى ان اليومين الاولين للحرب مع كلفا حوالي 5 مليار دولار في الذخائر وحدها.