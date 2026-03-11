قيادة شرطة بابل تنفي تعرض معسكر كالسو للاستهداف

وذكرت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "هذه الأنباء عارية عن تماماً ولا تمتّ إلى الواقع بصلة ، وهي مجرد شائعات ومعلومات غير دقيقة يتم تداولها دون الاستناد إلى أي مصدر رسمي"، مشيرة الى ان " القيادة تحتفظ بحقها القانوني الكامل في اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من يروّج أو ينشر الأخبار الكاذبة والشائعات التي من شأنها إثارة القلق بين المواطنين أو الإضرار بالأمن والاستقرار ".وتهيب بالمواطنين الكرام استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانجرار وراء الشائعات أو ترويجها ، خاصة في ظل الظروف الراهنة والتحديات الأمنية والاقتصادية التي تشهدها المنطقة .